Ідеї для швидкого заробітку оцінять студенти, мами в декреті, пенсіонери, а також люди, яким потрібні "легкі" гроші

ТОП-5 легких справ, на яких можна заробити, не встаючи з дивана / Фото: Pexels

Стрімке зростання цін на продукти харчування, господарські речі та комунальні платежі непокоїть українців. Кожен думає, як знайти підробіток, який допоможе підвищити щомісячний дохід. У програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Марія Мельник та Григорій Герман розповіли про оригінальні справи, які принесуть добрий заробіток та як втілити їх у життя.

Станьте слухачем на годину

Перший спосіб заробляти гроші просто сидячи на дивані – це стати слухачем на годину. Виявляється, люди готові платити за те, щоби їх вислухали. Година щирої розмови коштує від ₴200, а якщо ви фахівець своєї справи з унікальним досвідом – можете проводити онлайн-консультації. Ціна таких від ₴500 за годину.

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Розмістіть рекламний банер на балконі

Надаючи місце для реклами, можна заробити від ₴400 до ₴4000 на місяць. Якщо ваш балкон виходить на центральну вулицю з трафіком – сміливо просіть більше! Знайти рекламодавців теж просто: достатньо наклеїти на балконі оголошення з текстом "Тут могла бути ваша реклама".

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Влаштуйте розпродаж непотрібних речей

Сфотографуйте непотрібні речі, які займають місце у вашій шафі, та розмістіть фотографії на сайтах, де продають одяг. Обирайте перевірені платформи з продавцями-аматорами, де є послуга безоплатних оголошень. Розлучайтеся з мотлохом легко і не накручуйте ціни на одяг, а навпаки – робіть знижку реальним покупцям. Зможете заробити від ₴100 до ₴2000 за день.

Станьте нянею для котів

Кіт – ідеальний квартирант. З ним не потрібно гуляти – тільки годувати та прибирати. Доба проживання кота у вашій квартирі може коштувати від ₴50 до ₴150.

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Комп'ютерні ігри

Хобі, яке може зробити з вас мільйонера, адже досвідчені геймери заробляють мільйони доларів! Якщо ви вважаєте себе крутим гравцем – почніть транслювати свої ігри в TikTok чи YouTube. Зможете заробити ваші перші непогані гроші, адже за 150 тисяч переглядів ви отримаєте $100.

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