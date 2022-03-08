Обучение онлайн: бесплатные программы для дошкольников – ссылки

В Украине идет война. Мы пытаемся выжить в этой страшной реальности и увозим детей подальше от боевых действий. Чтобы поддержать малышей и занять их делом, команда Mr.Leader запустила Всеукраинский первый детский сад онлайн.
Активисты бесплатно дают доступ всем желающим. Вы сможете хоть как-то развлечь детей, а также они получат полезные знания.
Именно сегодня это очень важно, так как привести свои эмоции в более-менее приближенное к нормальному состоянию можно, если отвлечься на обыденные и интересные вещи.
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Помните, нам осталось всего немного, чтобы пережить все невзгоды и страдания.
Все буде Україна!
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