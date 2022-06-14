Синоптики предупредили об опасных изменениях погоды

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, в каких областях ждать нелетную погоду

В Украину идет непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 14 июня не сильно порадует. Синоптики Укргидрометцентра обещают на территории многих областей дожди с грозами. Также ожидается шквальный ветер со скоростью до 15-20 м/с. При этом средняя температура воздуха днем составит максимум 25 градусов тепла. Кроме того, украинцев предупреждают об опасном метеорологическом явлении.

Вот какой будет погода в Украине и Киеве сегодня, 14 июня.

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14 июня ночью в западных областях ожидаются грозы, днем в восточных и юго-восточных областях также будут грозы, а в отдельных районах – град и шквалы ветра до 15-20 м/с.

Также остается первый уровень опасности.

Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в Украине, кроме запада, местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах восточных и юго-восточных областей – град и шквалы 15-20 м/с.

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Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18 градусов тепла, на побережье морей до 21 градуса, днем 22-27 градусов, на юге и востоке 27-32 градуса, а в западных областях ночью 9-14°С, днем 18-23°С.

В Киеве и области ночью будет без осадков, а днем местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°С, днем около 25°С.

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В этот день будет дождливо во многих регионах

Дожди накроют Киевскую область

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.