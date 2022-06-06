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Срочно меняем гардероб! Синоптики предупредили украинцев о резкой смене погоды

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 июня, 13:34
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Лишь в одном регионе могут пройти дожди, но температура воздуха будет высокой
Синоптики предупреждают об изменении погоды
Синоптики предупреждают об изменении погоды / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 7 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, очень порадует украинцев. Но не всех... Сильный дождь с грозой ожидается лишь в Одессе, поэтому местным жителям стоит взять с собой зонтик. Днем температура воздуха составит максимум 26 градусов.

Вот какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 7 июня.

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В Винницкой области день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.

В Черкасской области также будет без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.

В Кировоградской области без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.

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Во Львовской области без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.

В Волынской области без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.

В Ровенской области без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.

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В Тернопольской и Хмельницкой областях без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.

В Харьковской области без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +23...+25 °С.

В Луганской области без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +23...+25 °С.

В Донецкой области без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +24...+26 °С.

В Одессе днем ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ночью +15…+17. Днем +24…+26 градусов.

В Киеве без осадков. Температура воздуха ночью +12…+14. Днем +24…+26 градусов.

Погода в Украине 7 июня будет довольно комфортной

Как сохранить здоровье метеозависимым людям

Частые смены погоды – потепление, дожди, похолодание – очень сильно влияют на метеозависимых людей. Большинство за день-два до изменения погодных условий начинают чувствовать дискомфорт: головные боли, сонливость, тошнота, крутит ноги или руки. Чтобы минимизировать влияние погоди на організм, рекомендуется как можно чаще бывать на улице и дышать воздухом, высыпаться, побольше пить чистой воды и отдыхать.

Отметим, что эта весна в Киеве стала одной из самых холодных за последние годы. Самыми низкими показатели температуры были в апреле. Кроме того, за все время наблюдений весна 2022 года вошла в десятку самых сухих.

София Ковнир
София Ковнир Редактор Украина Сегодня Больше статей автора
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