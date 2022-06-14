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Синоптики попередили про небезпечні зміни погоди

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 червня, 07:11
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Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, в яких областях чекати на нельотну погоду
В Україну йде негода. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україну йде негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 14 червня не дуже порадує. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють на території багатьох областей дощі з грозами. Також очікується шквальний вітер зі швидкістю до 15-20 м/с. Водночас середня температура повітря вдень становить максимум 25 градусів тепла. Крім того, українців попереджають про небезпечне метеорологічне явище.

Ось якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 14 червня.

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14 червня вночі у західних областях очікуються грози, вдень у східних та південно-східних областях також будуть грози, а в окремих районах – град та шквали вітру до 15-20 м/с.

Також залишається перший рівень небезпеки.

Вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями прогнозують короткочасні дощі та грози, в окремих районах східних та південно-східних областей – град та шквали 15-20 м/с.

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Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18 градусів тепла, на узбережжі морів до 21 градуса, вдень 22-27 градусів, на півдні та сході 27-32 градуси, а в західних областях вночі 9-14°С, вдень 18-23°С.

У Києві та області вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 25°С.

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Цього дня дощитиме у багатьох регіонах

Дощі накриють Київську область

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.

Софія Ковнір
Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні Більше статей автора
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