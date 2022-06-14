Синоптики попередили про небезпечні зміни погоди

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, в яких областях чекати на нельотну погоду

В Україну йде негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 14 червня не дуже порадує. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють на території багатьох областей дощі з грозами. Також очікується шквальний вітер зі швидкістю до 15-20 м/с. Водночас середня температура повітря вдень становить максимум 25 градусів тепла. Крім того, українців попереджають про небезпечне метеорологічне явище.

Ось якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 14 червня.

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14 червня вночі у західних областях очікуються грози, вдень у східних та південно-східних областях також будуть грози, а в окремих районах – град та шквали вітру до 15-20 м/с.

Також залишається перший рівень небезпеки.

Вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями прогнозують короткочасні дощі та грози, в окремих районах східних та південно-східних областей – град та шквали 15-20 м/с.

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Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18 градусів тепла, на узбережжі морів до 21 градуса, вдень 22-27 градусів, на півдні та сході 27-32 градуси, а в західних областях вночі 9-14°С, вдень 18-23°С.

У Києві та області вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 25°С.

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Цього дня дощитиме у багатьох регіонах

Дощі накриють Київську область

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.