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Развел на 10 миллионов долларов – дал повод для курьеза: 5 мемов об аферисте из Tinder, разлетевшихся в Сети

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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14 февраля, 11:30
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Мемы – смешные, а сложившаяся ситуация – страшная
5 мемов об аферисте из Tinder, разлетевшихся в Сети
5 мемов об аферисте из Tinder, разлетевшихся в Сети

2 февраля на стриминговой платформе Netflix вышел документальный фильм "Аферист из Tinder" о другой стороне сайта знакомств. В главных ролях – Саймон Леваев, выдававший себя за миллиардера и выманивавший деньги у женщин, которые в него влюблялись. Подробно о сюжете картины мы рассказали в предыдущем материале. Сегодня покажем курьезные мемы о фильме, разлетевшиеся в Сети.

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Мы также показывали смешные профили в Tinder, которые нашли на сайте знакомств. Правда, после увиденного стали сомневаться о романтике на первом свидании и любви с первого взгляда.

Лилиана Григорак
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