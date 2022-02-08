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Тиндер-любовник развел наивных девушек на 10 миллионов долларов. Где сейчас мошенник

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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8 февраля, 16:01
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На Netflix вышел документальный фильм об опасности онлайн-знакомств и том, как небезопасно доверять привлекательным мужчинам, которые выдают себя за миллиардеров
Как мужчине удалось обмануть девушек
Как мужчине удалось обмануть девушек / Фото: Инстаграм, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

2 февраля на стриминговом сервисе Netflix вышел документальный фильм под названием "Аферист из Tinder". Сюжет картины рассказывает историю Саймона Леваева – мужчины, который притворялся богачом и обманывал девушек.

Сюжет фильма Netflix напоминает голливудские сценарии, но все было на самом деле. Молодой и ловкий израильтянин Шимон Хают называл себя сыном израильского миллиардера Льва Леваева, который владеет компанией по добыче алмазов LLD Diamonds. Мужчина знакомился с девушками в Tinder под именем Саймон Леваев. Идеальный профиль в соцсетях, красивые ухаживания, одежда люксовых брендов, эксклюзивные авто и частные самолеты – девушки моментально теряли голову.

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В скором времени Саймон убеждал пасий, что ему грозит опасность и просил денег. Конечно, он их получал. На что не пойдут влюбленные женщины, чтобы спасти мужчину мечты. В результате – разбитые сердца и пустые банковские счета.

Своими историями решились поделиться три жертвы афериста: Айлин Шарлотт, Пернилла Шехольм, Сесилия Фелльхой. Одна из женщин из-за обмана Саймона набрала кредитов на четверть миллиона долларов и попала в больницу с нервным срывом.

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Кто такой Саймон Леваев

Шимон Хают родом из Израиля, вырос в городке Бней-Браке, который находится в Тель-Авивском округе. Его отец Йоханан Хают – главный раввин израильской авиакомпании "Эль Аль".

В 2011 году парня объявили в розыск в Израиле из-за подделки чеков. Ему удалось бежать со страны, он сменил имя. Оказалось, он украл чековую книжку у семьи, в которой присматривал за ребенком. Его родные ничего не слышали о Шимоне с тех пор, как ему исполнилось 18 лет.

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Делец переехал в Финляндию, где в 2015-м угодил в тюрьму за мошенничество. После 2-х лет заключения он вернулся и придумал новую схему обмана девушек.

Как Саймон Леваев обманывал женщин

Тут все просто. Аферист создал аккаунт в Tinder, знакомился с девушками и создавал иллюзию – богатый парень влюбился в ту самую. Конечно, он встречался сразу с несколькими женщинами. Именно они оплачивали его расходы и дорогие подарки, которые он передаривал другим жертвам.

Саймон Леваев
Саймон Леваев / Фото: Инстаграм

В какой-то момент Саймон говорил влюбленным девушкам, что ему грозит опасность и он не может пользоваться своими счетами. Как доказательство он предоставлял шокирующие кадры побитых сотрудников. Девушки верили и брали кредиты в банках на сумасшедшие суммы. Известно, что одна жертва отдала ему 25 тысяч долларов наличными.

Когда же Саймон понимал, что у жертвы больше нет денег, он фиктивно оформлял ее в свою алмазную компанию и обещал зарплату в 90 тысяч долларов. Далее выдавал поддельные чеки, переводил деньги, которые "зависали" между счетами, аргументируя проблемами банка, оставлял свои вещи в качестве залога (конечно, они были подделками и китайскими копиями).

Саймон Леваев
Саймон Леваев / Фото: Инстаграм

Журналисты считают, что жертвами мошенника стали многие девушки, а ему удалось заработать более 10 миллионов долларов.

Как сложилась судьба Саймона

Интересно, но некоторые жертвы, поняв, что их обманули, пытались добиться справедливости. Так, в 2019 году Саймона арестовали в Греции и депортировали в Израиль. В декабре 2019 года ему вынесли приговор и присудили к 15 месяцам за решеткой. Он провел в тюрьме треть срока и вышел за хорошее поведение.

Все обвинения Саймон отрицает. Парень говорит, что имеет право выбирать любое имя, какое ему хочется, сыном миллиардера он никогда не назывался, а девушки путешествовали за его счет.

Сейчас он живет в Израиле, в его Instagram можно найти много постов с фото, где он позирует в одежде люксовых брендов, летает частными самолетами, катается на Rolls Royce и Lamborghini, и называет себя бизнес-консультантом.

Саймон Леваев
Саймон Леваев / Фото: Инстаграм

С создателями фильма о себе Саймон не связывался, хотя "Аферист из Tinder" и стал настоящим хитом Netflix.

Удивительно, но реальному бизнесмену Льву Леваеву, у которого девять детей, пришлось давать официальный комментарий и опровергать родство с мошенником, который назвался его сыном.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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