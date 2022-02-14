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Розвів на 10 мільйонів доларів – дав привід для курйозу: 5 мемів про афериста з Tinder, які розлетілися в Мережі

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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14 лютого, 11:30
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Меми – смішні, а ситуація, яка склалася – страшна
5 мемів про афериста з Tinder, які розлетілися в Мережі
5 мемів про афериста з Tinder, які розлетілися в Мережі

2 лютого на стримінговій платформі Netflix вийшов документальний фільм "Аферист із Tinder" про іншу сторону сайту знайомств. В головних ролях – Саймон Лєваєв, який видавав себе за мільярдера та виманював гроші в жінок, які в нього закохувалися. Детально про сюжет картини ми розповіли в попередньому матеріалі. Сьогодні покажемо курйозні меми про фільм, які розлетілися в Мережі.

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Ми також показували смішні профілі в Tinder, які знайшли на сайті знайомств. Щоправда, після побаченого почали сумніватися романтики на першому побачення та любові з першого погляду.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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