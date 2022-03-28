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Понедельник – день тяжелый: какой будет погода в Украине 28 марта

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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28 марта, 06:00
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Какой будет погода сегодня, 28 марта, по всем регионам нашей страны, рассказала синоптик Наталья Диденко. Читайте подробный прогноз
Прогноз погоды в Украине на 28 марта
Прогноз погоды в Украине на 28 марта / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Новая неделя. Новая погода.

Такими словами начинает свой традиционный прогноз синоптик Наталья Диденко. В своем аккаунте в Facebook она рассказала, какой будет погода в Украине, сегодня, 28 марта.

В понедельник нам не стоит ожидать осадков, так как будет много солнца. Сильный ветер, к сожалению, еще останется. Но, воздух начнет прогреваться.

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И хотя ближайшая ночь ожидается с небольшим морозом, тем не менее, уже днем ​​в понедельник столбики термометров поднимутся до +9+13 градусов, а в западных областях даже до +12+18 градусов.

Холодно будет в восточных регионах Украины, всего до +3+8 градусов. Но, уже во вторник стоит ожидать потепления до +11+14 градусов, в Приазовье около +9+11 градусов.

В Киеве 28 марта ветер останется сильным, однако днем ​​в столице будет солнечно и тепло – до +12+14 градусов.

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Синоптик отмечает, что в ближайшие дни будет держаться теплая погода, но в конце недели в Украине ожидаются метеизменения.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на 26-27 марта: в каких регионах ожидать мокрый снег и ветер

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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