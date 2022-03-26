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Прогноз погоды в Украине на 26-27 марта: в каких регионах ожидать мокрый снег и ветер

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26 марта, 06:00
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Слово выходные совершенно потеряло свой смысл для многих украинцев. Но, все же, рассказываем, какой будет погода в субботу и воскресенье. Читайте прогноз от синоптика Натальи Диденко
Какой будет погода 26-27 марта в Украине
Какой будет погода 26-27 марта в Украине / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Традиционно о погоде в Украине рассказала синоптик Наталья Диденко в своем аккаунте в Facebook. 26 и 27 марта погода в Украине ожидается очень разнообразной.

Сегодня, в субботу, 26 марта, в северных, западных и центральных областях будут дожди. В южных и восточных регионах ожидается сухая погода. Будьте внимательны и захватите с собой шарф, так как ветер будет сильным.

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Температура воздуха повсюду будет до +10+16 градусов. Только на побережьях, крайнем севере Украины и в Луганской области +7+12 градусов.

27 марта, в воскресенье, дождь и мокрый снег пройдет в восточных областях, местами в центральных и в Сумской области. На остальной территории Украины – без осадков. Порывистый ветер удержится.

Ощутимое похолодание будет наблюдаться по всех регионах страны. Ночью от -3 мороза до +3 тепла.

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Днем 27 марта максимальная температура воздуха поднимется лишь до +2+8 градусов.

В Киеве 26 марта пройдет дождь, максимальная температура воздуха поднимается до +15 градусов. Ветер будет сильным, как и во многих регионах Украины.

27 марта в столице кратковременное похолодание. Ночью от 0 до -2 градусов мороза, днем ​​не выше +4+5 градусов. Останется порывистый ветер, но без существенных осадков.

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Не стоит огорчаться, с понедельника в Киеве, как и в большинстве областей Украины, вернется теплая погода.

Напомним, в апреле ожидается три мощнейшие магнитные бури, когда Солнце будет особенно агрессивным. Читайте подробности в нашем материале.

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