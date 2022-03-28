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Понеділок – день важкий: якою буде погода в Україні 28 березня

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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28 березня, 06:00
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Якою буде погода сьогодні, 28 березня, у всіх регіонах нашої країни, розповіла синоптик Наталія Діденко. Читайте детальний прогноз
Прогноз погоди в Україні на 28 березня
Прогноз погоди в Україні на 28 березня / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Новий тиждень. Нова погода.

Такими словами розпочинає свій традиційний прогноз синоптик Наталія Діденко. У своєму акаунті в Facebook вона розповіла, якою буде погода в Україні сьогодні, 28 березня.

У понеділок нам не варто очікувати опади, оскільки буде багато сонця. Сильний вітер, на жаль, ще лишиться. Але повітря почне прогріватися.

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І хоча найближча ніч очікується з невеликим морозом, проте вже вдень у понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +9+13 градусів, а в західних областях навіть до +12+18 градусів.

Холодно буде у східних регіонах України, лише до +3+8 градусів. Але вже у вівторок варто очікувати потепління до +11+14 градусів, у Приазов'ї близько +9+11 градусів.

У Києві 28 березня вітер залишиться сильним, проте вдень у столиці буде сонячно та тепло – до +12+14 градусів.

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Синоптик зазначає, що найближчими днями буде триматися тепла погода, але наприкінці тижня в Україні очікуються метеозміни.

Читайте також: Прогноз погоди в Україні на 26-27 березня: у яких регіонах очікується мокрий сніг та вітер

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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