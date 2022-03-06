Хорошие новости: во время войны родились 4,3 тысячи младенцев, а 4 тысячи пар поженились – фото

Как бы враг не хотел нас уничтожить и сломать, мы выстоим. Путин и россияне просто не понимают, кто такие украинцы, наш дух, нашу силу. Они не знают нашу историю и их необразованность приведет их к краху.
Пока за нашими окнами грохочет агрессор, а российские убийцы всячески пытаются истребить нас, вопреки их планам, жизнь продолжается...
Министерство юстиции Украины опубликовало данные, которые стали лучиком света и надежды – рождается новая жизнь, несмотря на войну. Так, с начала войны с Россией в разных уголках Украины родилось 4311 младенцев. Маленькие украинцы появились на свет в самый тяжелый момент для нашей страны. Надеемся, это только укрепит их дух и даст силы их семьям и матерям выстоять в это тяжелое время.
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Также за это время украинцы создали около 4 тысяч новых семей. 3973 влюбленных пары решили официально скрепить свой союз в условиях войны.
На странице министерства в Facebook сказано:
Несмотря на вооруженную агрессию России, украинцы не теряют духа и силы веры. Враг будет уничтожен! Мы победим!
Верим в это и не сдаемся!
Все буде Україна!
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