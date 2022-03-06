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Хорошие новости: во время войны родились 4,3 тысячи младенцев, а 4 тысячи пар поженились – фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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6 марта, 21:05
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В этом ужасном информационном потоке, рассказываем о лучике добра и надежды. Смотрите фото любви, которая, как известно, спасет мир
Любовь во время войны
Любовь во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Как бы враг не хотел нас уничтожить и сломать, мы выстоим. Путин и россияне просто не понимают, кто такие украинцы, наш дух, нашу силу. Они не знают нашу историю и их необразованность приведет их к краху.

Пока за нашими окнами грохочет агрессор, а российские убийцы всячески пытаются истребить нас, вопреки их планам, жизнь продолжается...

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Министерство юстиции Украины опубликовало данные, которые стали лучиком света и надежды – рождается новая жизнь, несмотря на войну. Так, с начала войны с Россией в разных уголках Украины родилось 4311 младенцев. Маленькие украинцы появились на свет в самый тяжелый момент для нашей страны. Надеемся, это только укрепит их дух и даст силы их семьям и матерям выстоять в это тяжелое время.

Также за это время украинцы создали около 4 тысяч новых семей. 3973 влюбленных пары решили официально скрепить свой союз в условиях войны.

Любовь во время войны
Любовь во время войны / Фото: Министерство юстиции Украины

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На странице министерства в Facebook сказано:

Несмотря на вооруженную агрессию России, украинцы не теряют духа и силы веры. Враг будет уничтожен! Мы победим!

Любовь во время войны
Любовь во время войны / Фото: Министерство юстиции Украины

Верим в это и не сдаемся!

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Все буде Україна!

Любовь во время войны
Любовь во время войны / Фото: Министерство юстиции Украины

Любовь во время войны
Любовь во время войны / Фото: Министерство юстиции Украины

Любовь во время войны
Любовь во время войны / Фото: Министерство юстиции Украины

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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