Pantone посвятил два оттенка Украине. Догадайтесь какие

Весь мир поддерживает Украину в нашей борьбе за свободу и независимость. Потому что только украинцы смогли противостоять террористу №1 в мире – путину
Pantone посвятил два оттенка Украине / Фото: pantone.com, Коллаж: Сегодня, instagram.com/young_emperors/
Институт цвета Pantone посвятил два оттенка Украине. В своих соцсетях аналитики компании опубликовали пост, в котором выложили два фото: подсолнухи на фоне голубого неба и картинку с изображением флага Украины.
Pantone посвятил два оттенка Украине / Фото: pantone.com
Под постом в Pantone подписали:
Спасибо Украина
Два оттенка были посвящены национальным цветам флага нашей страны: синем и желтому.
Pantone посвятил два оттенка Украине / Фото: pantone.com
Синий специалисты Института Pantone назвали Freedom Blue ("свободный синий"), а желтый – Energizing Yellow ("бодрящий желтый").
Оттенки Pantone посвятил Украине, чтобы поддержать народ в нашей борьбе против российских террористов и их путина. Ведь весь мир поражен нашей стойкостью и силой, а сам агрессор унижен и, верим, скоро потерпит поражение.
Ранее мы рассказывали, что чувствуют украинцы из-за военного вторжения России.
Юлия Ткачук
Team Lead Life Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора