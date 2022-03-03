Pantone посвятил два оттенка Украине. Догадайтесь какие

Весь мир поддерживает Украину в нашей борьбе за свободу и независимость. Потому что только украинцы смогли противостоять террористу №1 в мире – путину

Pantone посвятил два оттенка Украине / Фото: pantone.com, Коллаж: Сегодня, instagram.com/young_emperors/

Институт цвета Pantone посвятил два оттенка Украине. В своих соцсетях аналитики компании опубликовали пост, в котором выложили два фото: подсолнухи на фоне голубого неба и картинку с изображением флага Украины.

Pantone посвятил два оттенка Украине / Фото: pantone.com

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Под постом в Pantone подписали:

Спасибо Украина

Два оттенка были посвящены национальным цветам флага нашей страны: синем и желтому.

Pantone посвятил два оттенка Украине / Фото: pantone.com

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Синий специалисты Института Pantone назвали Freedom Blue ("свободный синий"), а желтый – Energizing Yellow ("бодрящий желтый").

Оттенки Pantone посвятил Украине, чтобы поддержать народ в нашей борьбе против российских террористов и их путина. Ведь весь мир поражен нашей стойкостью и силой, а сам агрессор унижен и, верим, скоро потерпит поражение.

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