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Образ дня: королева Испании Летиция нарушила протокол, чтобы поддержать Украину

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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5 марта, 17:10
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Летиция умело использовала внешний вид и свой гардероб, чтобы выразить свою поддержку украинскому народу. Рассказываем подробности
Королева Испании надела вышиванку на официальное мероприятие
Королева Испании надела вышиванку на официальное мероприятие / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Королева Испании Летиция, как и многие монархи и звезды в мире, поддержала украинцев в войне с Россией, которая нарушила все права человека. Супруга короля Филиппа VI надела вышиванку на официальное мероприятие – благотворительную встречу Mutua Madrileña в Мадриде.

Королева Испании Летиция
Королева Испании Летиция / Фото: Getty Images

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Что интересно, по традиции и протоколу королевские семьи придерживаются нейтралитета в вопросах политических и военных. Но, Летиция не смогла обойти вниманием агрессивные действия России и решительно выступила против войны, которую развязал путин.

Королева Испании Летиция
Королева Испании Летиция / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Для выхода на благотворительном вечере Летиция выбрала классические черные брюки с высокой посадкой, широкий пояс и традиционную льняную украинскую вышиванку с геометрическим узором.

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Королева Испании Летиция
Королева Испании Летиция / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Королева Испании Летиция
Королева Испании Летиция / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

На днях и король Испании Филипп VI во время своего выступления на ужине по случаю открытия Всемирного мобильного конгресса нарушил традиционный королевский нейтралитет, осудив войну в Украине.

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Образ Летиция дополнила черными туфлями-лодочками и черным клатчем.

Королева Испании Летиция
Королева Испании Летиция / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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