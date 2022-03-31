Портрет раненой учительницы из Чугуева продали за 100 тысяч долларов

Все деньги, вырученные от продажи картины, будут направлены на закупку амуниции для защитников Украины. Читайте историю украинки

Портрет Елены Курило, проданный на аукционе / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине не сходит с первых полос мировых СМИ. Об ужасах, которые творят российские военные, рассказывают голливудские звезды, первая леди Украины использует свои соцсети, чтобы поделиться историями украинцев.

Множество художников и креативщиков в мире всеми силами стараются помочь народу выстоять. Так, портрет раненой жительницы Чугуева (Харьковская область) Елены Курило продали на аукционе за 100 тысяч долларов.

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Об этом рассказала автор картины, художница Женя Гершман.

Портрет Елены Курило, который продали на аукционе / Фото: HERITAGE AUCTIONS

Полотно Гершман под названием "Перше обличчя війни" было создано на основе фотографии Вольфганга Швана. Этот снимок был опубликован на обложках и первых страницах мировых изданий 24 февраля.

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Картину продали на американском аукционе Heritage Auctions. Все средства будут перечислены на закупку амуниции для украинских военных.

Гермшан отметила, что в день закрытия аукциона Елене Курило сделали операцию, чтобы восстановить зрение после пережитой бомбежки.

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Напомним, Елена Курило проживала в Чугуеве, до войны преподавала хореографию.

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