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Портрет раненой учительницы из Чугуева продали за 100 тысяч долларов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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31 марта, 13:01
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Все деньги, вырученные от продажи картины, будут направлены на закупку амуниции для защитников Украины. Читайте историю украинки
Портрет Елены Курило, проданный на аукционе
Портрет Елены Курило, проданный на аукционе / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине не сходит с первых полос мировых СМИ. Об ужасах, которые творят российские военные, рассказывают голливудские звезды, первая леди Украины использует свои соцсети, чтобы поделиться историями украинцев.

Множество художников и креативщиков в мире всеми силами стараются помочь народу выстоять. Так, портрет раненой жительницы Чугуева (Харьковская область) Елены Курило продали на аукционе за 100 тысяч долларов.

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Об этом рассказала автор картины, художница Женя Гершман.

Портрет Елены Курило, который продали на аукционе
Портрет Елены Курило, который продали на аукционе / Фото: HERITAGE AUCTIONS

Полотно Гершман под названием "Перше обличчя війни" было создано на основе фотографии Вольфганга Швана. Этот снимок был опубликован на обложках и первых страницах мировых изданий 24 февраля.

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Картину продали на американском аукционе Heritage Auctions. Все средства будут перечислены на закупку амуниции для украинских военных.

Гермшан отметила, что в день закрытия аукциона Елене Курило сделали операцию, чтобы восстановить зрение после пережитой бомбежки.

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Напомним, Елена Курило проживала в Чугуеве, до войны преподавала хореографию.

Ранее мы рассказывали, как выглядели украинки до и после вторжения России

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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