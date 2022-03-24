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Погода в Украине на 24 марта – в каких регионах ждать дождь и снег

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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24 марта, 06:00
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В каких регионах уже наступила весна, а где стоит одеваться потеплее. Читайте подробный прогноз погоды по всем регионам Украины
Какой будет погода в Украине 24 марта
Какой будет погода в Украине 24 марта / Фото: Инстаграм, Коллаж: Сегодня

Что ждать в Украине сегодня? Вопрос почти риторический. Какой будет погода в нашей стране рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

После теплой погоды, сегодня воздух станет немного свежее. Температура воздуха во многих регионах снизится до +7+13 градусов.

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В Одесской области, в Кропивницком с районами, большей части Черкасской области и на Закарпатье будет тепло – до +10+16 градусов.

В некоторых районах будут осадки, что хорошо, так как их давно не было.

В северных, центральных областях, местами в Николаевской и Одесской областях стоит ожидать дождь. Вечером на севере Украины, возможно, будет даже снег.

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Но на остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве 24-го марта максимальная температура воздуха остановиться на отметке +9+11 градусов. Вечером в столице будет дождь, а вот ночью даже с мокрым снегом.

Не стоит отчаиваться, буквально через два дня погода снова будет теплее.

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Впереди нас будут ожидать несколько дней колебаний температуры, то тепло, то прохладно. Синоптик объясняет, что для весны – это нормально.

Весна всегда стремительна, энергична, мы это знаем и любим ее за это. И мы знаем – как весна всегда побеждает, так и Украина победит. Они очень похожи, энергичны, красивы, трудолюбивы, жизнелюбы, цветущие и солнечные.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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