Погода в Украине на 24 марта – в каких регионах ждать дождь и снег

Что ждать в Украине сегодня? Вопрос почти риторический. Какой будет погода в нашей стране рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
После теплой погоды, сегодня воздух станет немного свежее. Температура воздуха во многих регионах снизится до +7+13 градусов.
В Одесской области, в Кропивницком с районами, большей части Черкасской области и на Закарпатье будет тепло – до +10+16 градусов.
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В некоторых районах будут осадки, что хорошо, так как их давно не было.
В северных, центральных областях, местами в Николаевской и Одесской областях стоит ожидать дождь. Вечером на севере Украины, возможно, будет даже снег.
Но на остальной территории будет преобладать сухая погода.
В Киеве 24-го марта максимальная температура воздуха остановиться на отметке +9+11 градусов. Вечером в столице будет дождь, а вот ночью даже с мокрым снегом.
Не стоит отчаиваться, буквально через два дня погода снова будет теплее.
Впереди нас будут ожидать несколько дней колебаний температуры, то тепло, то прохладно. Синоптик объясняет, что для весны – это нормально.
Весна всегда стремительна, энергична, мы это знаем и любим ее за это. И мы знаем – как весна всегда побеждает, так и Украина победит. Они очень похожи, энергичны, красивы, трудолюбивы, жизнелюбы, цветущие и солнечные.
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