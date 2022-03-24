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Погода в Україні на 24 березня – у яких регіонах чекати дощ та сніг

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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24 березня, 06:00
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У яких регіонах вже настала весна, а де варто одягатися тепліше. Читайте детальний прогноз погоди по всіх регіонах України
Якою буде погода в Україні 24 березня
Якою буде погода в Україні 24 березня / Фото: Инстаграм, Колаж: Сьогодні

Що чекати на Україні сьогодні? Питання майже риторичне. Якою ж буде погода у нашій країні розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Після теплої погоди, сьогодні повітря стане трохи свіжішим. Температура повітря у багатьох регіонах знизиться до +7+13 градусів.

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На Одещині, у Кропивницькому з районами, більшій частині Черкаської області та на Закарпатті буде тепло – до +10+16 градусів.

У деяких районах будуть опади – це добре, тому що їх давно не було.

У північних, центральних областях, місцями у Миколаївській та Одеській областях варто очікувати дощ. Увечері на півночі України, ймовірно, буде навіть сніг.

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Але на решті території переважатиме суха погода.

У Києві 24 березня максимальна температура повітря зупинитися на позначці +9+11 градусів. Увечері у столиці буде дощ, а от уночі навіть із мокрим снігом.

Не варто зневірятися, буквально через два дні погода знову буде теплішою.

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Попереду на нас чекатимуть кілька днів коливань температури, то тепло, то прохолодно. Синоптик пояснює, що для весни це нормально.

Весна завжди стрімка, енергійна, ми це знаємо і любимо її за це. І ми знаємо – як весна завжди перемагає, так і Україна переможе. Вони ж схожі, енергійні, красиві, роботящі, життєлюби, квітучі й сонячні.

Читайте також: Погода в Україні на 23 березня: біжать струмки, а окупанти вже нікуди не втечуть від ЗСУ

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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