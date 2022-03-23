Погода в Украине на 23 марта: бегут ручьи, а оккупанты уже никуда не убегут от ВСУ

Прогноз на среду говорит, что погода на Всемирный день метеоролога будет прекрасная, солнечная и без осадков

Погода в Украине на 23 марта / Фото: Pixabay

Прекрасная погода в Украине заставляет людей по селам задуматься о вечных вопросах – когда полоть грядки. Отвечаем – в среду вы снова сможете это делать. Детальнее о погоде на 23 марта рассказала синоптик Наталка Диденко.

И 23-го марта – Всемирный день метеоролога. В Украине погода подарит метеорологам, а это практически все украинцы – ведь кто из нас не разбирается в погоде?) – солнце, тепло, свежую, без кусающих "минусов" ночь, тихий ветерок, ясное небо.

Максимальная температура воздуха в большинстве областей ожидается в среду в пределах от +10 до +17 градусов. Исключение – Крым и Приазовье, где еще холодные моря не дадут столбикам термометров подняться выше +7, максимум +10 градусов. Температура ночью не опустится ниже +3.

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В Киеве 23 марта ночь будет звездочная, ясная. Температура от +3 градусов. А днем ​​солнце погонит градусы до +15.

Народный прогноз погоды: 23 марта отмечается день памяти мученика Кондрата (Кодрата). В старину была пословица, что в этот день "туман съедает снег", то есть указывает на приход тепла. Туман также указывал на теплую середину мая, а иней – на дождливый день на Исакия Змеевика (12 июня). Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. А еще 23 марта бывает первая в новом году гроза. Рыбаки в этот день обращали внимание на весенние ручьи: если они бегут в лунку, то будет хорошо ловиться плотва.

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