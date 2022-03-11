Погода в Украине на 11 марта: оккупантам без подштанников придется лечить цистит, если выживут

Сегодня украинцев ожидает самый холодный день в марте, который стоит перетерпеть, ведь дальше синоптики обещают существенное потепление

Погода в Украине на 11 марта / Фото: pixabay.com

Ранее Александр Пономарев рассказал, когда Крым вернется в состав Украины и пообещал, что ждать осталось не долго. У нас, оптимистов, нет оснований не доверять таким догадкам, поскольку и сами в это верим. А пока идет война, надеемся, что холодный март изрядно поморозит задницы орков в Украине, куда их не приглашали: о погоде на 11 марта рассказала Наталка Диденко.

11 марта холоднее всего будет в Харьковской, Сумской, Полтавской и Луганской областях – ночью до -9-14 градусов, днем ​​до -4-8 градусов. На остальной территории Украины в ближайшую ночь -5-10 градусов, днем ​​-1-4 градуса. Сильный ветер будет ощущаться на Юге, Востоке и в Центре.

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В южной части страны, в восточных областях, а также в центральной Украине, кроме Винницкой области, выпадет снег.

В столице Украины, в Киеве, днем будет много солнца и температура около 0 градусов, а вот ночь будет холодная и малоприятная – от -6 до -8 градусов. Без осадков.

Ночь с 10 на 11 марта будет особенно морозной в Харьковской, Сумской, Полтавской областях – минимально возможно -12-19 градусов!

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Народный прогноз погоды: 11 марта отмечается день памяти святого Порфирия, епископа Гизского. Когда-то погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.

Напомним, как связана погода и война: в марте зима вернется в Украину.