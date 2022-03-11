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Погода в Україні на 11 березня: окупантам без підштанників доведеться лікувати цистит, якщо виживуть

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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11 березня, 06:00
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Сьогодні на українців чекає найхолодніший день у березні, який варто перетерпіти, адже далі синоптики обіцяють суттєве потепління
Погода в Україні на 11 березня
Погода в Україні на 11 березня / Фото: pixabay.com

Раніше Олександр Пономарьов розповів, коли Крим повернеться до складу України і пообіцяв, що чекати лишилося не довго. У нас, оптимістів, немає підстав не довіряти таким припущенням, оскільки й самі у це віримо. А поки що йде війна, сподіваємось, що холодний березень добряче поморозить дупи орків в Україні, куди їх не запрошували: про погоду на 11 березня розповіла Наталка Діденко.

11 березня найхолодніше буде у Харківській, Сумській, Полтавській та Луганській областях – уночі до -9-14 градусів, вдень до -4-8 градусів. На решті території України найближчої ночі -5-10 градусів, вдень -1-4 градуси. Сильний вітер відчуватиметься на Півдні, Сході та в Центрі.

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У південній частині країни, у східних областях, а також у центральній Україні, окрім Вінницької області, випаде сніг.

У столиці України, у Києві, вдень буде багато сонця та температура близько 0 градусів, а ось ніч буде холодна та малоприємна – від -6 до -8 градусів. Без опадів.

Ніч із 10 на 11 березня буде особливо морозною у Харківській, Сумській, Полтавській областях – мінімально можливо -12-19 градусів!

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Народний прогноз погоди: 11 березня відзначається день пам'яті святого Порфирія, єпископа Гізського. Колись в цей день уважно придивлялися до погоди і вірили: якщо вітер подує з півдня або з південного заходу, слід чекати на швидке потепління.

Нагадаємо, як пов'язана погода та війна: у березні зима повернеться в Україну.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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