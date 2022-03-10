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Погода в Украине 10-го марта: сильный ветер и холод заморозят оккупантов

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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10 марта, 06:00
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Наталья Диденко рассказала, какой будет погода сегодня, но предупредила, что надеяться на потепления пока не стоит, а даже наоборот
Погода в Украине 10 марта
Погода в Украине 10 марта / Фото: pixabay.com, Maks Levin

Вчера, 9 марта, погода в Украине была нелетной, как и настроение каждого украинца уже две недели подряд. Из приятного – только день рождения Тараса Шевченко и его меткие мемы и стихи о москалях, вновь актуальные. Какой прогноз погоды нас ждет 10 марта, рассказала Наталья Диденко.

Самая низкая температура ожидает Харьковщину, Сумщину и Полтавщину. Ночью -10-15 градусов. Днем -4-7 градусов.

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10 марта снег вероятный на Луганщине, Харьковщине, местами выпадут осадки и в западных областях, в Крыму. На остальной территории Украины будет сухо. Кроме того, ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью -5-9 градусов, завтра днем -2-5 градусов.

Холоднее будет в Харьковской, Сумской, Полтавской областях: ночью -7-12, днем ​​-3-8 градусов. Также ожидается сильный ветер.

В столице Украины, Киеве, 10-го марта какой-то существенный снег маловероятный. Но будет сильный ветер! Ночью -5-7, днем ​​-2-4 градуса.

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Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого Апостола. 10 марта наши предки следили за облаками. С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считается временем появления пробелов. Набухают почки – весну слышат. С этого дня хорошо сажать семена на рассаду капусты и помидоров.

Читайте также: Погода и война: в марте зима вернется в Украину

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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