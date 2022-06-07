Почему украинцы русскоговорящие

Читайте в статье, почему "русскоязычный украинец" – это российская пропаганда и зачем нам всем следует возвращаться к родному языку

Почему мы называем себя рускоговорящими украинцами / Фото: Коллаж: Сегодня

Очень много тех, кто сегодня говорит по-русски, являются вторым или третьим поколением насильственно русифицированных украинцев. Сами не осознавая того, что это пропаганда, мы продолжает называть себя русскоговорящими украинцами. Согласно опросу в Telegram-канале Сегодня 43% украинцев (из ок. 25 тыс. проголосовавших) на вопрос "Почему они до сих пор разговаривают по-русски", ответили бы:

Потому что мы многонациональная и многокультурная толерантная европейская страна.

Разбираемся, что не так в этом утверждении и почему нам стоит вернуться к украинскому языку.

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Почему мы говорим по-русски

30-летняя Вита из Ирпеня рассказывает, что выросла в украиноговорящей семье. Когда же поступила в университет, подружки настояли, чтобы они все разговаривали по-русски.

Ведь русский – это такой красивый язык интеллигенции, – комментирует Вита позицию своих друзей 15 лет назад.

60-летняя киевлянка Галина родом из небольшого села в Черкасской области. В 17 лет она переехала в Киев. Тогда, в 1978 году, в столице многие переходили на русский.

В то время люди старались переучиться на русский язык потому, что говорить на украинском было стыдно, по-сельски, непрестижно. Все сразу понимали, что ты из села. Часто над тобой просто насмехались. Никто не принимал во внимание твое образование, начитанность или красный диплом. Русский язык считался чем-то возвышенным, – вспоминает Галина.

Язык – это генетический код нации

Язык нации объединяет прошлое с настоящим, программируя будущее. Народ, который теряет свой язык, перестает быть нацией. Поэтому борьба за родной язык – это и есть борьба за Независимость и Свободу.

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Лина Костенко писала:

Нации умирают не от инфаркта. Сначала им отнимает язык.

Уничтожение украинского языка

Спасибо ВСУ за то, что мы живем в свободной стране и у нас есть возможность говорить на любом языке. События последних 8 лет доказывают, что Россия пытается забрать это у нас. Не стоит удивляться, почему украинцы говорят по-русски. Это результат глобальной и насильнической русификации, которая насчитывает уже более 300 лет.

В 1720 году Петр І издал указ о запрете издания книг на украинском языке. В 1764 Екатерина Великая выпустила инструкцию об обрусении Украины. С тех пор каждый правитель Российской империи всячески пытался запретить использование языка: в церковных службах, в начальных школах, даже в Киево-Могилянской академии. В Валуевском циркуляре (1863 год) значилось:

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Украинского языка не было, нет и быть не может, а кто этого не поминает – враг России.

За всю историю украинский язык уничтожали как могли. Были введены запреты на крещение украинскими именами, перевод и издание книг, Николай ІІ, которого так почитают в Московском патриархате, например, запретил работу украинской прессы. Сталин уничтожал украинских писателей в 1933-м, школы закрывались и насаждались российские учебные заведения, защитить диссертацию в 1970-х можно было только на русском языке. В 1983 году постановление ЦК КПСС и Совета Министров Советского Союза поощряло учителей, которые преподавали на русском, оплачивая их труд на 15% выше.

Помните, когда люди стесняются общаться на родном языке, – это тоже насилие!

Как относиться к тем, кто продолжает говорить по-русски

Желание откреститься от всего российского сейчас вполне логичное. Каждый из нас по-своему реагирует на происходящее. Если кто-то решил вернуться к украинскому языку – это его право и не стоит над этим глумиться.

Если же человек продолжает разговаривать по-русски – не судите. Разжигать языковый конфликт сейчас не время. Каждый ваш гневный комментарий в соцсетях только поддерживает пропутинскю пропаганду о дискриминации русскоговорящих.

Подавайте пример. Ведите свои соцсети на украинском, рассказывайте, почему вы это делаете, говорите на родном языке со всеми. Люди автоматически будут пытаться перейти на украинский. Запаситесь терпением и будьте толерантны.

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