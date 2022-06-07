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Чому українці російськомовні

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
7 червня, 16:30
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Читайте у статті, чому "російськомовний українець" – це російська пропаганда і навіщо нам усім слід повертатися до рідної мови
Чому ми називаємо себе російськомовними українцями
Чому ми називаємо себе російськомовними українцями / Фото: Колаж: Сьогодні

Дуже багато тих, хто сьогодні розмовляє російською, є другим чи третім поколінням насильно русифікованих українців. Самі не усвідомлюючи того, що це пропаганда, ми продовжуємо називати себе російськомовними українцями. Згідно з опитуванням в Telegram-каналі Сьогодні, 43% українців (з близько 25 тис. тих, хто проголосував) на запитання "Чому вони досі розмовляють російською", відповіли б:

Тому що ми багатонаціональна та багатокультурна толерантна європейська країна.

Розбираємось, що не так у цьому твердженні та чому нам варто повернутися до української мови.

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Чому ми говоримо російською

30-річна Віта з Ірпеня розповідає, що виросла в україномовній сім'ї. Коли ж вступила до університету, подружки наполягли, щоб вони розмовляли російською.

Адже російська – це така гарна мова інтелігенції, – коментує Віта позицію своїх друзів 15 років тому.

60-річна киянка Галина родом з невеликого села на Черкащині. У 17 років вона переїхала до Києва. Тоді, у 1978 році, у столиці багато хто переходив на російську.

На той час люди намагалися перевчитися на російську мову тому, що говорити українською було соромно, по-сільськи, непрестижно. Всі одразу розуміли, що ти з села. Часто з тебе просто насміхалися. Ніхто не брав до уваги твою освіту, начитаність чи червоний диплом. Російська мова вважалася чимось величним, – згадує Галина.

Мова – це генетичний код нації

Мова нації поєднує минуле з сьогоденням, програмуючи майбутнє. Народ, що втрачає свою мову, перестає бути нацією. Тому боротьба за рідну мову – це і є боротьба за Незалежність та Свободу.

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Ліна Костенко писала:

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

Знищення української мови

Дякуємо ЗСУ за те, що ми живемо у вільній країні і маємо можливість говорити будь-якою мовою. Події останніх 8 років доводять, що Росія намагається забрати це у нас. Не варто дивуватися, чому українці розмовляють російською. Це результат глобальної та насильницької русифікації, яка налічує вже понад 300 років.

1720 року Петро І видав указ про заборону видання книг українською мовою. У 1764 р. Катерина Велика випустила інструкцію про зросійщення України. Відтоді кожен правитель Російської імперії всіляко намагався заборонити користування мовою: у церковних службах, у початкових школах, навіть у Києво-Могилянській академії. У Валуєвському циркулярі (1863) значилося:

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Української мови не було, немає і бути не може, а хто цього не розуміє – ворог Росії.

За всю історію українську мову знищували як могли. Було запроваджено заборони на хрещення українськими іменами, переклад та видання книг, Микола ІІ, якого так шанують у Московському патріархаті, наприклад, заборонив роботу української преси. Сталін знищував українських письменників 1933-го, школи закривалися та насаджувалися російські навчальні заклади, захистити дисертацію у 1970-х можна було лише російською мовою. У 1983 році постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів Радянського Союзу заохочувала вчителів, які викладали російською, оплачуючи їхню працю на 15% вище.

Пам'ятайте, коли люди соромляться спілкуватися рідною мовою – це також насильство!

Як ставитися до тих, хто продовжує говорити російською

Бажання відхреститися від усього російського зараз є цілком логічним. Кожен з нас по-своєму реагує на те, що відбувається. Якщо хтось вирішив повернутися до української мови – це їхнє право і не варто глумитися над цим.

Якщо ж людина продовжує розмовляти російською – не судіть. Розпалювати мовний конфлікт наразі не час. Кожен ваш гнівний коментар у соцмережах лише підтримує пропутінську пропаганду про дискримінацію російськомовних.

Подайте приклад. Ведіть свої соцмережі українською, розповідайте, чому ви це робите, говоріть рідною мовою з усіма. Люди автоматично намагатимуться перейти на українську. Запасіться терпінням і будьте толерантні.

Вам буде цікаво прочитати поради психолога, як спілкуватися з родичами з Росії та чи варто.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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