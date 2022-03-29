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Чому українцям у Польщі необхідний номер PESEL – переваги та як отримати

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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29 березня, 18:26
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Без ідентифікаційного номера PESEL як без рук! Але не всі українці його отримають
Чому українцям у Польщі необхідний номер Pesel - переваги та як отримати
Чому українцям у Польщі необхідний номер Pesel - переваги та як отримати / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці продовжують емігрувати до Польщі через війну, яку розпочала Росія 24 лютого. Польща 16 березня надала можливість українцям подавати заявки на отримання ідентифікаційного номера PESEL . Як його отримати та чому без нього буде складно жити в Польщі – розповімо далі.

Що таке PESEL?

PESEL – ідентифікаційний номер особи, який містить дату народження, податковий номер, зазначення статі та контрольне число. Якщо отримаєте PESEL, зможете користуватися спектром послуг, як жителі Польщі: медичним обслуговуванням, соціальною допомогою, освітою, працевлаштуватися та відкрити компанію в країні. PESELукраїнці отримують безоплатно.

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Хто може отримати PESEL?

Його може отримати особа, яка з 24 лютого прибула до Польщі та відповідає одній з вимог:

  • Має громадянство України.
  • Є чоловіком/дружиною громадянина України, але не має громадянства України.
  • Має громадянство України та карту поляка.
  • Є членом найближчої родини особи, яка має громадянство України та карту поляка.

/ Фото: Pexels

Якщо українець має дозвіл на постійне, тимчасове чи проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, або статус біженця, то PESEL йому не дадуть. Громадяни України, які в Республіці Польща подали заяви про міжнародний захист чи заявили про свій намір подати заяви про міжнародний захист у Республіці Польща, не претендують на PESEL .

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Як отримати PESEL?

Відвідайте управління ґміни, щоб подати заяву на отримання номеру PESEL, де будуть взяті відбитки ваших пальців (окрім дітей до 12 років). Рекомендуємо передчасно заповнити заяву (завантажте її за посиланням). За бажанням, її вам роздрукують в адміністрації будь-якої ґміни.

/ Фото: Pexels

Візьміть з собою власне кольорове фото розміром 35х45 мм, а також рекомендовано принести документ, який засвідчує дані вказані в заяві.

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Присутність дітей віком до 12 років необов’язкова. Заяву від імені дитини подає один із батьків, опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун, або особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною.

Що спільного між PESEL та довіреним профілем?

Українці після отримання номеру PESEL можуть одержати довірений профіль (цифровий інструмент). Спільне між наявним PESEL та довіреним профілем – це відчуття свободи та відсутність асоціацій щодо переїзду зі словом "біженство".

Ви зможете користуватися благами сучасності з довіреним профілем: матимете можливість підписати електронний документ підписом, юридично еквівалентним власноручному підпису (тільки для державних осіб) та засвідчувати власну особу офіційно.

Нещодавно ми розповідали про ТОП-10 країн для еміграції, де українцям безоплатний проїзд у потягах та автобусах.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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