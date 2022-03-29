Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Зеленская о муже

Помощь доктора

Платья Оскара-2022

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Захотите сохранить: ТОП-10 стран с бесплатным транспортом для украинцев

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 14:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Польше, Франции, Германии и других странах украинцы будут меньше тратить денег на проезд
/ Фото: Коллаж: Сегодня

По данным ОНН более 3,8 млн украинцев вынужденно эмигрировали за границу из-за войны в Украине. И не только в Польшу, но и в другие страны мира переехали земляки. "Сегодня" расскажут о 10 странах, где для украинцев бесплатный проезд в транспорте. Достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, чтобы воспользоваться услугой.

Польша

Украинцам доступен бесплатный проезд в Польше 2 классом в поездах компаний RegioJet, TLK и PKP Intercity. Автобусный перевозчик Fixbus также будет бесплатно возить украинцев. Для получения билетов обращайтесь в кассу или к кондуктору.

Реклама

Германия

В Германии украинцы бесплатно пользуются междугородными и пригородными поездами, если имеют специальный билет Help Ukraine. Его выдают в центрах обслуживания пассажиров DB Reisezentrum и агентствах DB в Германии. Учтите, что билет не дает право передвигаться бесплатно на скоростных поездах ICE/IC.

Венгрия

Украинцы бесплатно передвигаются по Венгрии поездами 2 класса компании MÁV-Start.

Чехия

Для украинцев в Чехии бесплатный проезд на поездах компаний Leo Express, PKP, Regio Jet и CD. Чешская железная дорога ČD бесплатно возит беженцев из Польши, Венгрии и Словакии в Чехию. Достаточно предъявить паспорт. Если конечная цель – не Чехия, украинец может поехать бесплатно поездом железной дороги в Австрию или другую страну.

Реклама

Бельгия

Беженцы бесплатно передвигаются на поездах компании SNCB по Бельгии и за ее пределами. Скоростные поезда TGV и Thalys тоже входят в список бесплатных для украинцев.

Испания

Поезда, курсирующие по Испании, доступны для проезда украинцам бесплатно. Если вы в стране, но ваша конечная цель – Франция, воспользуйтесь бесплатными поездами Renfe и Renfe-SNCF.

Реклама

Италия

Передвигайтесь по Италии бесплатно на автобусах компании Marino Bus. А еще на поездах компании Trenitalia в течение первых 5 дней по прибытии в Италию.

Франция

Украинцы бесплатно передвигаются поездами компании SNCF и автобусами компании TER. Беженцам доступен бесплатный проезд в другие края из Франции: в Испанию с Renfe-SNCF, Швейцарию с TGV Lyria, Германию с Deutsche Bahn, Великобританию с Eurostar, Бельгию с Thalys и Италию с TGV.

Швейцария

Весь общественный транспорт для украинцев в Швейцарии бесплатный, как и поездки на поездах компаний TGV LYRIA и SBB CFF FFS.

Великобритания

Украинцы в Великобритании передвигаются бесплатно на поездах компании Eurostar. Важно: вы можете сесть на любой остановке, где курсируют маршруты, но учтите, что конечная станция – London St. Pancras International.

Раньше мы рассказывали, что ждет эмигрантов в Хорватии – история украинки, переехавшей с сыном

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять