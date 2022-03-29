Захотите сохранить: ТОП-10 стран с бесплатным транспортом для украинцев

В Польше, Франции, Германии и других странах украинцы будут меньше тратить денег на проезд

/ Фото: Коллаж: Сегодня

По данным ОНН более 3,8 млн украинцев вынужденно эмигрировали за границу из-за войны в Украине. И не только в Польшу, но и в другие страны мира переехали земляки. "Сегодня" расскажут о 10 странах, где для украинцев бесплатный проезд в транспорте. Достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, чтобы воспользоваться услугой.

Польша

Украинцам доступен бесплатный проезд в Польше 2 классом в поездах компаний RegioJet, TLK и PKP Intercity. Автобусный перевозчик Fixbus также будет бесплатно возить украинцев. Для получения билетов обращайтесь в кассу или к кондуктору.

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Германия

В Германии украинцы бесплатно пользуются междугородными и пригородными поездами, если имеют специальный билет Help Ukraine. Его выдают в центрах обслуживания пассажиров DB Reisezentrum и агентствах DB в Германии. Учтите, что билет не дает право передвигаться бесплатно на скоростных поездах ICE/IC.

Венгрия

Украинцы бесплатно передвигаются по Венгрии поездами 2 класса компании MÁV-Start.

Чехия

Для украинцев в Чехии бесплатный проезд на поездах компаний Leo Express, PKP, Regio Jet и CD. Чешская железная дорога ČD бесплатно возит беженцев из Польши, Венгрии и Словакии в Чехию. Достаточно предъявить паспорт. Если конечная цель – не Чехия, украинец может поехать бесплатно поездом железной дороги в Австрию или другую страну.

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Бельгия

Беженцы бесплатно передвигаются на поездах компании SNCB по Бельгии и за ее пределами. Скоростные поезда TGV и Thalys тоже входят в список бесплатных для украинцев.

Испания

Поезда, курсирующие по Испании, доступны для проезда украинцам бесплатно. Если вы в стране, но ваша конечная цель – Франция, воспользуйтесь бесплатными поездами Renfe и Renfe-SNCF.

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Италия

Передвигайтесь по Италии бесплатно на автобусах компании Marino Bus. А еще на поездах компании Trenitalia в течение первых 5 дней по прибытии в Италию.

Франция

Украинцы бесплатно передвигаются поездами компании SNCF и автобусами компании TER. Беженцам доступен бесплатный проезд в другие края из Франции: в Испанию с Renfe-SNCF, Швейцарию с TGV Lyria, Германию с Deutsche Bahn, Великобританию с Eurostar, Бельгию с Thalys и Италию с TGV.

Швейцария

Весь общественный транспорт для украинцев в Швейцарии бесплатный, как и поездки на поездах компаний TGV LYRIA и SBB CFF FFS.

Великобритания

Украинцы в Великобритании передвигаются бесплатно на поездах компании Eurostar. Важно: вы можете сесть на любой остановке, где курсируют маршруты, но учтите, что конечная станция – London St. Pancras International.

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