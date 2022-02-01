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Почему туристы не хотят возвращаться в Китай – украинская актриса назвала три причины

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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1 февраля, 09:56
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Минусы испортят общее впечатление от пребывания в стране, поэтому стоит задуматься о поездке
Почему туристы не хотят возвращаться в Китай - украинская актриса назвала три причины
Почему туристы не хотят возвращаться в Китай - украинская актриса назвала три причины

Пока одни мечтают о Китае и идеализируют его, другие – успели посетить и узнали на собственном опыте реалии пребывания в стране. Одна из них – украинская актриса Катя Скрипко. Она рассказала о реальности, которая ожидает туристов.

Катя Скрипко играет одну из главных ролей в сериале "Водная полиция", который транслируют по каналу "Украина". Несколько лет назад актриса Катя Скрипко жила и работала в Китае. Там звезда сериала стала заниматься боевыми искусствами. Из-за тренировок и съемок ее пребывание в этой стране затянулось на 6 лет.

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/ Фото: пресс-служба

По словам актрисы, в Китае все происходит довольно быстро, что, естественно, вызывает стресс и напряжение у окружающих.

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В этой стране очень много людей. Они все время куда-то бегут, выглядят слишком серьезными и недружелюбными. Даже если ты иностранец и хочешь что-то у них спросить, на тебя могут накричать, – поделилась Катя Скрипко в интервью для канала "Украина".

К тому же жить в Китае дорого, поэтому местные жители целыми днями работают. Звезда сериала "Водная полиция" призналась, что практически каждый китаец крутится как белка в колесе. Мало того, там ужасная экология.

Вскоре актриса переехала в Таиланд и сразу заметила контраст между двумя странами.

Хотя тайцы не так много зарабатывают, но они абсолютно счастливы. Наверно, буддизм играет в таком восприятии жизни не последнюю роль, но они действительно радуются каждому дню и тому, что у них есть. Мне очень понравилась их философия жизни, – рассказала звезда сериала "Водная полиция".

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Недавно мы рассказывали о реалиях отдыха в Буковеле, которые нужно знать туристу.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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