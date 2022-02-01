Мінуси попсують загальне враження від перебування в країні, тож варто задуматися про поїздку

Чому туристи не хочуть повертатися до Китаю - українська актриса назвала три причини

Поки одні мріють про Китай та ідеалізують його, інші – встигли відвідати та дізналися на власному досвіді реалії перебування в країні. Одна з них – українська актриса Катя Скрипко. Вона розповіла про реальність, яка чекає на туристів.

Катя Скрипко грає одну з головних ролей у серіалі "Водна поліція", який транслюють на каналі "Україна". Кілька років тому вона жила й працювала в Китаї. Там зірка почала займатися бойовими мистецтвами. Через тренування та зйомки її перебування в цій країні затягнулося на 6 років.

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/ Фото: прес-служба

За словами актриси, в Китаї все відбувається досить швидко, і це викликає стрес і напруження.

У Китаї дуже багато людей. Вони весь час кудись біжать, виглядають надто серйозними й недружніми. Навіть якщо ти іноземець і хочеш у них щось запитати, на тебе можуть накричати, – поділилася Катя Скрипко в інтерв'ю каналу "Україна".

До того ж жити в Китаї дорого, тому місцеві мешканці багато працюють. Зірка серіалу зізналася, що кожен із них крутиться як білка в колесі. При цьому там жахлива екологія.

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Незабаром актриса переїхала до Таїланду й одразу помітила величезний контраст між двома країнами.

Хоча тайці не так багато заробляють, але вони абсолютно щасливі. Напевно, буддизм відіграє в такому сприйнятті життя не останню роль, але вони справді радіють кожному дню і тому, що мають. Мені дуже сподобалась їхня філософія життя, – розповіла зірка серіалу "Водна поліція".

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