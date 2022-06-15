Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Евродесант едет в Киев? Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке

Маникюр на лето

Мемы о Трампе

Выпускной 2022

Судьба Тайры

Украинцы в Болгарии

I love Odessa
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Перепичку делали из испорченных продуктов? 5 фактов, которые вас удивят

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 июня, 12:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о другой стороне "киевской визитки", которую продают с 1981 года
5 фактов о перепичке
5 фактов о перепичке / Фото: Коллаж: Сегодня

Гастрономические ассоциации Киева не только с тортом и котлетой, но и перепичкой – сосиской в тесте. Визитку столицы пекут с 1981 года, поэтому миллионы туристов и украинцев пробовали ее за 41 год. Поинтересовались историческим бекграундом "киевского ход-дога" у гидесы Натальи Пирог. Расскажем о 5 интересных фактах, которые заставят задуматься.

1 – происхождение названия не соответствует действительности

Киевская перепичка – сосиска в тесте, обжаренная во фритюре. Ее называют феноменом украинского фастфуда, которую с удивлением заказывают туристы без понимания, что внутри. Местные называют ее "киевским хот-догом" или "пирожком".

Реклама

Но "перепичкой" в древности наименовали маленький кулич. Его люди оставляли в церкви священнику после освящения корзин. Не похоже на сегодняшнюю реальность.

По другой версии – это лепешка, жареная на смальце, тесто которой покаливали ножом. Процесс приготовления занимал минимум времени и денег тратили меньше. Да, время вы сэкономите, но не деньги, ведь ценник перепички в 2022 году 30 гривен. Хлеб в магазине реально купить дешевле.

2 – перепичку непрерывно продают 41 год

Место, где продают перепичку , не менялось с 1981-го. В течение 41 года ее покупают по ул. Богдана Хмельницкого 3А, которая в 80-х называлась Ленина 3А. Заведение "Киевская перепичка" в формате "на вынос" с одним блюдом в меню – ход-догом по-киевски и напитками. С тех пор концепция не изменилась, только очереди увеличились!

Реклама

3 – слухи о перепичке в 80-х портили аппетит

В 80-х по ул. Ленина 3А работал гастроном с сосисками в ассортименте. По слухам, продукт с испорченным сроком годности отдавали поварам, которые использовали его для киевского ход-дога.

Не буду утверждать, что достоверность 100%, но инфоповод был. Вряд ли, в 80-х сосиски задерживались в магазинах. Большого количества колбас, как сейчас, не было. Возможно, конкуренты придумали "историю", – говорит Наталья Пирог.

4 – перепичку готовят из 7 ингредиентов

Если вы хотя бы раз пробовали киевский фастфуд с сосиской, то знакомы с процессом заказа: сначала очередь – потом перепичка. Люди, систематически едящие ее, не раз думали о рецептуре для приготовления дома. Ею поделился шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram.

Реклама

Необходимо 7 ингредиентов:

  • 350 г теплой воды;
  • 35-40 г сахара;
  • 8-10 сухих дрожжей;
  • 520-540 г муки;
  • 10 г соли;
  • 10 сосисок;
  • Масло растительное.

Подробнее о рецепте перепички по ссылке.

5 – в 2017-м перепичку ассоциировали с эротикой

Киевляне помнят скандальные рекламные фото столичного ход-дога в Instagram-профиле perepichka_1981, якобы сделанные командой "Киевской перепечки" в 2017-м. Но нет. Как выяснилось, она не имела отношения к фото, где обнаженная девушка прикрывала пикантные части тела фастфудом. Одна из моделей съемки рассекретила "идейщика" кампании – рекламиста и политтехнолога Дмитрия Раимова. Страница все еще в открытом доступе, но без новых фотосессий.

Читайте также: круассан "Борис Джонсонюк" – вкусный, но кое-что вызвало волну хейта у украинцев.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять