Перепичку делали из испорченных продуктов? 5 фактов, которые вас удивят

Рассказываем о другой стороне "киевской визитки", которую продают с 1981 года

5 фактов о перепичке / Фото: Коллаж: Сегодня

Гастрономические ассоциации Киева не только с тортом и котлетой, но и перепичкой – сосиской в тесте. Визитку столицы пекут с 1981 года, поэтому миллионы туристов и украинцев пробовали ее за 41 год. Поинтересовались историческим бекграундом "киевского ход-дога" у гидесы Натальи Пирог. Расскажем о 5 интересных фактах, которые заставят задуматься.

1 – происхождение названия не соответствует действительности

Киевская перепичка – сосиска в тесте, обжаренная во фритюре. Ее называют феноменом украинского фастфуда, которую с удивлением заказывают туристы без понимания, что внутри. Местные называют ее "киевским хот-догом" или "пирожком".

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Но "перепичкой" в древности наименовали маленький кулич. Его люди оставляли в церкви священнику после освящения корзин. Не похоже на сегодняшнюю реальность.

По другой версии – это лепешка, жареная на смальце, тесто которой покаливали ножом. Процесс приготовления занимал минимум времени и денег тратили меньше. Да, время вы сэкономите, но не деньги, ведь ценник перепички в 2022 году 30 гривен. Хлеб в магазине реально купить дешевле.

2 – перепичку непрерывно продают 41 год

Место, где продают перепичку , не менялось с 1981-го. В течение 41 года ее покупают по ул. Богдана Хмельницкого 3А, которая в 80-х называлась Ленина 3А. Заведение "Киевская перепичка" в формате "на вынос" с одним блюдом в меню – ход-догом по-киевски и напитками. С тех пор концепция не изменилась, только очереди увеличились!

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3 – слухи о перепичке в 80-х портили аппетит

В 80-х по ул. Ленина 3А работал гастроном с сосисками в ассортименте. По слухам, продукт с испорченным сроком годности отдавали поварам, которые использовали его для киевского ход-дога.

Не буду утверждать, что достоверность 100%, но инфоповод был. Вряд ли, в 80-х сосиски задерживались в магазинах. Большого количества колбас, как сейчас, не было. Возможно, конкуренты придумали "историю", – говорит Наталья Пирог.

4 – перепичку готовят из 7 ингредиентов

Если вы хотя бы раз пробовали киевский фастфуд с сосиской, то знакомы с процессом заказа: сначала очередь – потом перепичка. Люди, систематически едящие ее, не раз думали о рецептуре для приготовления дома. Ею поделился шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram.

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Необходимо 7 ингредиентов:

350 г теплой воды;

35-40 г сахара;

8-10 сухих дрожжей;

520-540 г муки;

10 г соли;

10 сосисок;

Масло растительное.

Подробнее о рецепте перепички по ссылке.

5 – в 2017-м перепичку ассоциировали с эротикой

Киевляне помнят скандальные рекламные фото столичного ход-дога в Instagram-профиле perepichka_1981, якобы сделанные командой "Киевской перепечки" в 2017-м. Но нет. Как выяснилось, она не имела отношения к фото, где обнаженная девушка прикрывала пикантные части тела фастфудом. Одна из моделей съемки рассекретила "идейщика" кампании – рекламиста и политтехнолога Дмитрия Раимова. Страница все еще в открытом доступе, но без новых фотосессий.

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