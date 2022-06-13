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Круассан "Борис Джонсонюк" – вкусный, но кое-что вызвало волну хейта у украинцев

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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13 июня, 17:42
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Цена за один круассан многих шокировала, но есть фанаты Джонсона, готовые заплатить хоть все деньги мира
В киевской пекарне "Завертайло" удивили круассаном "Борис Джонсонюк"
В киевской пекарне "Завертайло" удивили круассаном "Борис Джонсонюк" / Фото: Коллаж: Сегодня

Маркетологи не пропускают ни одного инфоповода во время войны. Во "Львовских круассанах" добавили в меню сет актрисы Анджелины Джоли, которая там ела. В киевской пекарне "Завертайло" удивили круассаном "Борис Джонсонюк" с заварным кремом и яблоками. Посол Великобритании Мелинда Симмонс пробовала его, окончательно вдохновив людей повторить ее опыт. Не все готовы, ведь цена "кусается" – 97 гривен за единицу. В Сети волна негативных отзывов, люди пишут, что дорого.

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В первые дни продаж "Бориса Джонсонюка" цена составляла 90 гривен. Сегодня – 97 гривен. Украинцы сразу заметили разницу.

А цену то уже подняли. Было 90. Идеальный маркетинг, – написала пользовательница.

Цена неприятно удивила украинцев. Они писали об этом в комментариях под постами, не сдерживая эмоций.

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97 гривен – это вымогательство просто!, – написала пользовательница.

С такими ценами я просто водички выпью , спасибо, – написала пользовательница.

97 гривен булочка? Подурели, – написала пользовательница.

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Цены ну ооочень военные, 97 гривен за булочку??! Шок!!!, – написала пользовательница.

Преданные поклонники Джонсона не жалеют 97 гривен на круассан. Идут в заведение и ждут в очереди, чтобы попробовать особенный десерт, вспоминая о помощи чиновника Украине во время войны.

Борис Джонсонюк не дешевое удовольствие), – написала пользовательница.

Бесценный, – написала пользовательница.

Самое главное, что круассан напоминает о конце войны в Украине и мирном небе над головой.

Тоже хочу) Такое впечатление, что эта булочка со вкусом мира), – написала пользовательница.

Узнайте также, что Джонни Депп заказал на ужин стоимостью почти 2 млн гривен.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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