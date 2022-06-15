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Перепічку робили із зіпсованих продуктів? 5 фактів, які вас вразять

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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15 червня, 12:00
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Розповідаємо про іншу сторону "київської візитівки", яку продають з 1981 року
5 фактів про перепічку
5 фактів про перепічку / Фото: Колаж: Сьогодні

Гастрономічні асоціації Києва не лише з тортом та котлетою, а й перепічкою – сосискою в тісті. "Візитівку" столиці печуть з 1981 року, тож мільйони туристів та українців куштували її за 41 рік. Поцікавилися історичним бекграундом "київського ход-догу" в гідеси Наталії Пиріг. Розповімо про 5 цікавих фактів, які змусять замислитися.

1 – походження назви не відповідає дійсності

Київська перепічка – сосиска в тісті, обсмажена у фритюрі. Її називають феноменом українського фастфуду, яку з подивом замовляють туристи без розуміння, що всередині. Місцеві називають її "київським хот-догом" чи "пиріжком".

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Але "перепічкою" в давнину найменували маленьку паску. Її люди залишали в церкві священнику після освячення кошиків. Не схоже на сьогоднішню реальність.

За іншою версією – це коржик, який смажили на смальці, поколюючи тісто ножем. Процес приготування займав мінімум часу та грошей витрачали менше. Так, час ви зекономите, але не гроші, бо цінник перепічки в 2022 році становить 30 гривень. Хліб в магазині реально купити дешевше.

2 – перепічку безперервно продають 41 рік

Місце, де продають перепічку, не змінювалося з 1981-го. Протягом 41 року її купують на вул. Богдана Хмельницького 3А, яка в 80-х називалася Леніна 3А. Заклад "Київська перепічка" у форматі "на винос" з однією стравою в меню – ход-догом по-київськи та напоями. З того часу концепція не змінилася, лише черги побільшали!

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3 – чутки про перепічку в 80-х погіршували апетит

У 80-х на вул. Леніна 3А працював гастроном з сосисками в асортименті. За чутками, продукт з зіпсованим терміном придатності віддавали кухарям, які використовували його для київського ход-догу.

Не стверджуватиму, що достовірність 100%, але інфопривід був. Навряд чи, у 80-х сосиски затримувалися в магазинах. Великої кількості ковбас, як зараз, не було. Можливо, конкуренти вигадали "історію", – каже Наталія Пиріг.

4 – перепічку готують з 7 інгредієнтів

Якщо ви хоча б раз куштували київський фастфуд з сосискою, то знайомі з процесом замовлення: спочатку черга – потім перепічка. Люди, які систематично їдять її, не раз думали про рецептуру для приготування вдома. Нею поділився шеф-кухар Володимир Ярославський в Instagram.

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Необхідно 7 інгредієнтів:

  • 350 г теплої води;
  • 35-40 г цукру;
  • 8-10 сухих дріжджів;
  • 520-540 г борошна;
  • 10 г солі;
  • 10 сосисок;
  • Олія.

Детальніше про рецепт перепічки за посиланням.

5 – в 2017-му перепічку асоціювали з еротикою

Кияни пам’ятають скандальні рекламні фото столичного ход-догу в Instagram-профілі perepichka_1981, буцімто зроблені командою "Київської перепічки" в 2017-му. Але ні. Як з’ясувалося, вона не мала відношення до фото, де оголена дівчина прикривала пікантні частини тіла фастфудом. Одна з моделей зйомки розсекретила "ідейника" кампанії – рекламіста і політтехнолога Дмитра Раїмова. Сторінка досі у відкритому доступні, але без нових фотосесій.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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