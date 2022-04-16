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Обережно, міни! Як навчити дітей берегтися від вибухонебезпечних предметів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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16 квітня, 17:33
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з видавництвом "Ранок" розмістили у відкритий доступ дитяче видання у вигляді коміксу, яке розповідає про правила безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
Влада випустила спеціальні книги-комікси, які в ігровій формі розкажуть дітям, як поводитися, якщо вони знайдуть міну
Влада випустила спеціальні книги-комікси, які в ігровій формі розкажуть дітям, як поводитися, якщо вони знайдуть міну / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша леді України Олена Зеленська у кожному своєму інтерв'ю обов'язково розповідає іноземним виданням про страшну кількість діток, які загинули під час війни в Україні. Небезпека чекає малюків на кожному кроці.

Після звільнення деяких районів та територій нашої країни від російських військ, постало питання про мінування. Справа в тому, що окупанти залишили по собі багато пасток, у які легко можуть потрапити діти. Росіяни мінували побутову техніку, двері та вікна, навіть іграшки та розставляли пастки на газонах.

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Щоб доступною мовою пояснити дітям, що робити і як вести себе у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, влада випустила комікс під назвою "Мінна безпека не без ПЕКа".

Корисні книги-комікси, які допоможуть дітям вивчити правила безпеки
Корисні книги-комікси, які допоможуть дітям вивчити правила безпеки / Фото: minre.gov.ua

Так, діти зможуть в ігровій формі дізнатися про основні правила поведінки з мінами та вибухонебезпечними предметами, навчаючись у головних героїв коміксу.

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У книзі також є QR-код, відсканувавши який можна перевірити свої знання або переглянути корисне відео. Книга інтерактивна, тому дітям буде легко засвоїти матеріал.

Завантажити електронну книгу безкоштовно можна за посиланням: частина перша; частина друга .

Раніше ми розповідали, як українські підлітки створили NFT-колекцію малюнків, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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