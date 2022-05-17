"Ночь "Азовстали" – как сегодня поддержать защитников Украины

Невозможно смотреть, как наши герои остаются на "Азовстали". Невозможно поверить, что мир ничего не может сделать, чтобы спасти их. Нам остается только надеяться на чудо. Читайте об инициативе, в котором может принять участие каждый

Сегодня ночью, 17 мая, каждый может присоединится к событию на поддержку воинов "Азовстали"

Украинское креативное агентство Banda Agency организовали "творческий рейд", чтобы поддержать защитников "Азовстали". Креативщики хотят привлечь внимание мирового сообщества к трагедии, которая разворачивается у нас на глазах. Это невозможно вообразить, но боль, страдания и гибель людей в 21-м веке мы вынуждены наблюдать онлайн. Все, что нам остается – это кричать и умолять мир спасти людей и вывести их в безопасное место из оккупации рашистами.

Событие на поддержку защитников "Азовстали" состоится сегодня, оно начнется вечером 17 мая и продлится до утра.

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В рамках инициативы каждый может создать что захочет и что может быть уместным для поддержки украинских воинов. Это может быть постер, видео, рисунок, текст, стихотворение, пост в соцсетях, песня. Все, что придет вам на ум.

Все мы могли бодрствовать до утра ради танцев в клубах, экзаменов, сериалов. Посвятим же эту ночь чему-нибудь большему. Посвятим эту ночь невероятной храбрости и силе защитников Украины, защитников Мариуполя, – рассказали в Banda Agency.

Организаторы отметили, что работы лучше создавать на английском языке, ведь целью проекта является обращение к мировому сообществу с призывом о помощи.

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Чтобы присоединиться к "Ночи "Азовстали", перейдите по ссылке.

Ранее мы рассказывали о храбрых воинах полка "Азов", которые сейчас защищают Мариуполь.