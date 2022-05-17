Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚽ Эмполи – Украина: онлайн ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Трендовые украшения

Флешмоб Никитюк

Бесплатно в Канаду

Сезонная аллергия

Учеба за границей

Герои Азовстали
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

"Ночь "Азовстали" – как сегодня поддержать защитников Украины

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 мая, 13:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Невозможно смотреть, как наши герои остаются на "Азовстали". Невозможно поверить, что мир ничего не может сделать, чтобы спасти их. Нам остается только надеяться на чудо. Читайте об инициативе, в котором может принять участие каждый
Сегодня ночью, 17 мая, каждый может присоединится к событию на поддержку воинов "Азовстали"
Сегодня ночью, 17 мая, каждый может присоединится к событию на поддержку воинов "Азовстали"

Украинское креативное агентство Banda Agency организовали "творческий рейд", чтобы поддержать защитников "Азовстали". Креативщики хотят привлечь внимание мирового сообщества к трагедии, которая разворачивается у нас на глазах. Это невозможно вообразить, но боль, страдания и гибель людей в 21-м веке мы вынуждены наблюдать онлайн. Все, что нам остается – это кричать и умолять мир спасти людей и вывести их в безопасное место из оккупации рашистами.

Событие на поддержку защитников "Азовстали" состоится сегодня, оно начнется вечером 17 мая и продлится до утра.

Реклама

В рамках инициативы каждый может создать что захочет и что может быть уместным для поддержки украинских воинов. Это может быть постер, видео, рисунок, текст, стихотворение, пост в соцсетях, песня. Все, что придет вам на ум.

Все мы могли бодрствовать до утра ради танцев в клубах, экзаменов, сериалов. Посвятим же эту ночь чему-нибудь большему. Посвятим эту ночь невероятной храбрости и силе защитников Украины, защитников Мариуполя, – рассказали в Banda Agency.

Организаторы отметили, что работы лучше создавать на английском языке, ведь целью проекта является обращение к мировому сообществу с призывом о помощи.

Реклама

Чтобы присоединиться к "Ночи "Азовстали", перейдите по ссылке.

Ранее мы рассказывали о храбрых воинах полка "Азов", которые сейчас защищают Мариуполь.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Опрос
Вещь дня
Панама Kalush
Тренд сезона 💕
Где купить
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Деятели с украинскими корнями
Made in Ukraine
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог

Энди Уорхол
Энди Уорхол

художник, продюсер, создатель поп-арта

Чак Паланик
Чак Паланик

писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд

иллюзионист и гипнотизёр

Стив Возняк
Стив Возняк

изобретатель, соучредитель компании Apple

1 /2
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять