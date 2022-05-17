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"Ніч "Азовсталі" – як сьогодні підтримати захисників України

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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17 травня, 13:10
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Неможливо дивитись, як наші герої залишаються на "Азовсталі". Неможливо повірити, що світ нічого не може зробити, щоб врятувати їх. Нам залишається лише сподіватися на диво. Читайте про ініціативу, в якій може взяти участь кожен
Сьогодні вночі, 17 травня, кожен може приєднатися до події на підтримку воїнів "Азовсталі"
Сьогодні вночі, 17 травня, кожен може приєднатися до події на підтримку воїнів "Азовсталі"

Українська креативна агенція Banda Agency організувала творчий рейд, щоб підтримати захисників "Азовсталі". Креативники хочуть привернути увагу світової спільноти до трагедії, що розгортається у нас на очах. Це неможливо уявити, але біль, страждання та загибель людей у 21-му столітті ми змушені спостерігати онлайн. Все, що нам залишається, – це кричати і благати світ врятувати людей та вивести їх у безпечне місце з окупації рашистами.

Подія на підтримку захисників "Азовсталі" відбудеться сьогодні, вона почнеться ввечері 17 травня та триватиме до ранку.

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В рамках ініціативи кожен може створити, що захоче і що може бути доречним для підтримки українських воїнів. Це може бути постер, відео, малюнок, текст, вірш, пост у соцмережах, пісня. Все, що спаде вам на думку.

Усі ми могли не спати до ранку заради танців у клубах, заради екзаменів, заради серіалів. Присвятімо ж цю ніч чомусь більшому. Присвятімо цю ніч неймовірній хоробрості та силі захисників України, захисників Маріуполя, – розповіли у Banda Agency.

Організатори зазначили, що роботи краще створювати англійською мовою, адже метою проєкту є звернення до світової спільноти із закликом про допомогу.

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Щоб приєднатися до "Ночі "Азовсталі", перейдіть за посиланням.

Раніше ми розповідали про хоробрих воїнів полку "Азов", які зараз захищають Маріуполь.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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