"Ніч "Азовсталі" – як сьогодні підтримати захисників України

Українська креативна агенція Banda Agency організувала творчий рейд, щоб підтримати захисників "Азовсталі". Креативники хочуть привернути увагу світової спільноти до трагедії, що розгортається у нас на очах. Це неможливо уявити, але біль, страждання та загибель людей у 21-му столітті ми змушені спостерігати онлайн. Все, що нам залишається, – це кричати і благати світ врятувати людей та вивести їх у безпечне місце з окупації рашистами.
Подія на підтримку захисників "Азовсталі" відбудеться сьогодні, вона почнеться ввечері 17 травня та триватиме до ранку.
В рамках ініціативи кожен може створити, що захоче і що може бути доречним для підтримки українських воїнів. Це може бути постер, відео, малюнок, текст, вірш, пост у соцмережах, пісня. Все, що спаде вам на думку.
Усі ми могли не спати до ранку заради танців у клубах, заради екзаменів, заради серіалів. Присвятімо ж цю ніч чомусь більшому. Присвятімо цю ніч неймовірній хоробрості та силі захисників України, захисників Маріуполя, – розповіли у Banda Agency.
Організатори зазначили, що роботи краще створювати англійською мовою, адже метою проєкту є звернення до світової спільноти із закликом про допомогу.
Щоб приєднатися до "Ночі "Азовсталі", перейдіть за посиланням.
Раніше ми розповідали про хоробрих воїнів полку "Азов", які зараз захищають Маріуполь.