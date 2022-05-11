Что нужно знать о героях полка "Азов", которые сейчас защищают Мариуполь

Каждую минуту мы молимся о их спасении. Каждую секунду надеемся, что мир услышит нас и храбрых воинов Украины выведут из осады

Бойцы "Азова", которые недавно дали пресс-конференцию прямо из убежища "Азовстали", готовы и дальше оттягивать на себя вражеские силы (Рисунок @daseotart) / Фото: Инстаграм, Коллаж: Сегодня

Каждое утро мы спешим первым делом прочесть новости с "Азовстали" – комбината, который стал символом борьбы за свободу и независимость от российской навалы. Уже более 70 дней бойцы полка "Азов" мужественно сражаются с противником, спасая жизни украинцев.

Во всем мире проходят митинги, наши соотечественники призывают в соцсетях всех неравнодушных подписать петицию с просьбой к международному сообществу спасти воинов, которые еще остаются на "Азовстали".

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Не взирая на постоянные авиаудары и ежесекундное преследование смерти, украинские воины будут бороться до последнего. Рассказываем о наших героях подробнее.

Денис Прокопенко, командир полка "Азов"

Денис Прокопенко / Фото: vogue.ua

Эти летом Денис, как и наша Украина, отпразднует 31-й день рождения. В 2014 году он присоединился к полку "Азов" и отправился на восток Украины для участия в АТО. В сентябре 2017 Денис стал командиром полка. До этого успел окончить факультет германской филологии Киевского национального лингвистического университета по специальности "Преподаватель английского языка".

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Святослав Паламар, "Калина", заместитель командира полка "Азов"

Святослав Паламар / Фото: vogue.ua

Профессиональный украинский военный также с августа 2014 года принимал участие в войне на востоке Украины. Когда РФ начала полномасштабное вторжение 24 февраля, он находился в Мариуполе. Всего за несколько дней до войны, он успел вывезти жену и сына из города.

Паламар вместе со своими собратьями находится в осаде орковскими войсками с 1 марта 2022 года.

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Катерина, "Пташка", парамедик

Катерина, "Пташка" / Фото: vogue.ua

21-летняя девушка покорила наши сердца с того момента, как в Сети опубликовали видео ее исполнения песни прямо в убежище "Азовстали". Рыжеволосая красавица родом из Тернопольской области. Катерина окончила певческое отделение колледжа имени Соломии Крушельницкой. Храбрая девушка переехала в Киев, занималась правозащитной деятельностью. Весной прошлого года она поступила на медицинские курсы, чтобы таким образом помогать ВСУ. Никто из родных и близких не знал, что Катя на "Азовстали", в самой горячей точке страны.

Илья Самойленко

Илья Самойленко / Фото: vogue.ua

Его называют спикером полка. Именно он на идеальном английском провел пресс-конференцию, где рассказал всему миру об ужасах, которые творят российские оккупанты.

Илья отправился в армию в 21 год, бросив обучение в университет Шевченко, чтобы защищать Украину. За время службы Самойленко получил ранение – возле него упал вражеский снаряд, когда он в этот момент устанавливал растяжки. Обломки попали в лицо, руку и ногу, а один застрял у сонной артерии. В результате он потерял правый глаз и левую руку, но после восстановления вернулся на службу с титаново-механическим протезом.

28-летний Илья мечтает в будущем закончить исторический факультет родного вуза.

Арсений Федосюк

Арсений Федосюк / Фото: vogue.ua

Историк после окончания бакалаврата в Киево-Могилянской академии в 2014 году отправился на фронт. 29-летний Арсений на момент вторжения находился в Урзуфе возле Мариуполя. Позже он присоединился к полку "Азов".

Сейчас Арсений находится среди раненых на комбинате. Обломок от снаряда попал ему в ногу. Его не смогли вытащить, так как нет необходимого оборудования. Арсений пил антибиотики, чтобы не было сепсиса. Рана так и зажила с обломком внутри. Таких случаев сейчас на "Азовстали" сотни.

Читайте подробности о бойцах полка "Азов" на сайте Vogue.ua, а также о том, как комбинат "Азовсталь" стал символом свободы, храбрости и надежды.

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