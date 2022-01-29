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На Мальдивах дешевле, чем в Буковеле? Мы сравнили цены на проживание и вот что нас удивило

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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29 января, 13:09
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Туристы, которые успели посетить Буковель, задумаются – "А так можно было?"
Мы сравнили цены на проживание и вот что нас удивило
Мы сравнили цены на проживание и вот что нас удивило / Фото: booking.com

Мальдивы – недостижимая страна (на первый взгляд) и рай не для всех. Да, там дорого, потому что за индивидуальный подход и жизнь на острове нужно платить. Напомним, что сутки в самой дорогой гостинице там стоят 1,148 млн гривен. Но догадывались ли вы, что мальдивские виллы стоят примерно, как аренда отелей в Буковеле? Мы проверили и расскажем: реальность это или недостижимая мечта.

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Вариант 1

Вы можете арендовать виллу с тремя спальнями в отеле WestHills в Буковеле и заплатить 15 тыс. гривен в сутки. За эти деньги получите жилье 220 кв. м с видом на горы. А еще дизайн, не ассоциирующийся со словом "вилла". Ибо все привыкли, что вилла должна способствовать релаксу и не напоминать типичный дом.

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Хотите отдохнуть в райской вилле? Летите на Мальдивы в 5-звездочный отель Sun Siyam Vilu Reef и поселитесь в вилле Sun Aqua на пляже с собственным бассейном. Сутки проживания со скидкой стоят 15 тысяч гривен. В цену учтены завтраки.

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Территория виллы Sun Aqua меньше, чем в буковельском отеле WestHills – 108 кв. м. Но на цифры и внимание не обращаешь, когда представляешь себя владельцем райского жилья хотя бы на день.

Вариант 2

Туристы, которые любят роскошь и выбирают самое дорогое – заселяются по приезду в Буковель в отель Radisson Blu Resort. Кстати говоря, там успел отдохнуть Владимир Зеленский. За люкс с террасой для двоих платят 30 тысяч гривен. Цена указана в сутки с учетом завтраков.

На Мальдивах путешественники за аналогичную цену могут заселиться в виллу на воде. Цена указана за день проживания с учетом завтрака. Ничего особенного: только райская вилла с собственным выходом к морю и джакузи под открытым небом.

Закаты здесь – вау, но на лыжах не покатаешься и карпатскими видами не насладишься.

Вариант 3

За стильные апартаменты для двоих в отеле HVOYA Apart-Hotel в Буковеле заплатите 13 тысяч гривен. В вашем распоряжении – территория 61 кв. м, а еще завтраками бесплатно накормят, потому что они учтены в стоимость.

На Мальдивах, переплатив всего 700 гривен, вас поселят в двухуровневую пляжную виллу с двуспальной кроватью размера king-size. Расположена она в отеле Centara Grand Island Resort & Spa.

Гости виллы имеют свой выход в океан и уютные хоромы. Она меньше, чем буковельские апартаменты – 42 кв. м.

Вариант 4

Любители красивых видов заселяются в буковельскую гостиницу Girski Hotel&Spa. За семейный номер с видом для двоих платят 5 тысяч гривен. В их распоряжении территория 28 кв. м, а также спа-центр.

Туристы, любящие лето зимой, улетают на Мальдивы. В отеле La Palma Villa они заселяют в "скромную" виллу делюкс, которая стоит со скидкой 4 тыс. гривен. Стоимость указана за проживание для двоих в сутки с учетом завтрака. Ее стоимость на тысячу гривен меньше, по сравнению с семейным номером в Буковеле.

Что нужно учесть при бронировании жилья в Буковеле и на Мальдивах?

Пик сезона на Мальдивах начинается с ноября и длится до марта. Несмотря на это, на Booking вы найдете скидки до 50% не только на стандартные номера, но и премиальные виллы.

На самом дорогом курорте Украины – Буковеле, сейчас тоже "высокий" сезон, как на Мальдивах. Но увидеть скидки в буковельских гостиницах – редкость. Если все же найдете сниженную цену, то не ждите желаемых минус 50% от суммы.

На Booking все же реально найти варианты проживание на двух курортах по аналогичным ценам. Но условия и вид будут отличаться. На Мальдивах вас могут заселить в виллу на воде, а в Буковеле будете наслаждаться "скромным" люксом.

При бронировании отелей на райских Мальдивах удастся найти более интересные предложения жилья. Однако учтите, что билет в райское место для одного в обе стороны будет стоить как отдых на украинском курорте несколько дней.

Читайте также: как и где любят отдыхать украинцы – исследование.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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