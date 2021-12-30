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Как и где любят отдыхать украинцы – исследование

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
30 декабря, 20:40
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Посмотреть на себя со стороны
Как любят отдыхать украинцы
Как любят отдыхать украинцы / Фото: freepik.com

Отдых – единственное, о чем мы можем думать в преддверии праздничных выходных. Пока одни строят планы, куда полететь без паспорта вакцинации, другие ищут места со вкусным глинтвейном в Киеве.

Вместе с исследовательской компанией Gradus Research мы провели исследование методом самозаполнения анкет в мобильном приложении, чтобы понять, какой отдых выбирают украинцы.

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Так, согласно данным, самым популярным видом отдыха жители Украины называют пляжный (53%). Еще 47% выбирают отдых на природе. Интересно, что женщины любят кемпинги и походы на пикник на 10% меньше, чем мужчины. Почему так, мы можем только догадываться. Но, принимая во внимание стереотипы и то, как наши соотечественники любят выбираться на природу и последствия, которые за этим следуют, – не удивительно.

Только 27,9% украинцев предпочитают ходить в музеи и посещать исторические места. В среднем, этот показатель равен для всех возрастных групп независимо от гендера.

Поинтереснее ситуация с тематическими праздниками. Будь то "Белые ночи", "Октоберфест", "Кураж Базар" или любые другие подобные события, конечно, их завсегдатаями являются люди в возрасте от 18 до 24 лет (23,8%). А вот люди старше 55 лет такие мероприятия в большинстве не посещают (4,8%).

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Также представители поколения Z обожают экстрим во время отпуска (21,1%). Для сравнения, миллениалы выбирают такой вид отдыха крайне редко (10%).

Удивительно, но также высокий процент зумеров (19%) не могут точно определиться и назвать их любимый вид отдыха.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

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Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Читайте также: Работа и не только: какие события 2021 года вогнали украинцев в депрессию

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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