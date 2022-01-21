За сутки – 80 тыс. гривен! Как выглядит самая дорогая гостиница Буковеля, где не угодили жене Виктора Павлика

Украинские знаменитости – гости отеля. Казалось бы, все благодаря идеальным условиям, но отзывы свидетельствуют о другом. Как на самом деле там живется – рассказываем

Как выглядит самая дорогая гостиница Буковеля, где не угодили жене Виктора Павлика / Фото: Инфографика Life Сегодня

Несмотря на недостатки, Буковель остается номером 1 в Украине для релакса зимой. Недавно мы рассказывали о реалиях курорта, где среднестатистическим украинцам отдых не светит. Потому что цены шокируют! Сегодня узнаете об особенностях самого дорогого 5* отеля Radisson Blu Resort в Буковеле.

Он единственный в регионе имеет право размещать 5 звезд на фасаде, ведь отвечает мировым стандартам. Неудивительно, почему самый дорогой номер в Буковеле за 80 тыс. гривен был найден именно здесь. Высокие цены в отеле – это очевидность.

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Но возмутительные отзывы туристов не ожидали увидеть. Что же происходит в пафосном отеле, узнайте в статье.

За что люди платят 80 тыс. гривен в сутки?

В премиальном 5* отеле предлагают номер, от которого сложно отказаться богачам и любителям особенного. И это президентский люкс площадью 299 м².

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Почему "сложно"? Ибо это лучший и самый премиальный вариант для проживания в Буковеле. Кто же от такого откажется!

Тем более что за пребывание в хоромах нужно заплатить каких-то 80 тыс. гривен. Цена указана не за месяц (как вы могли подумать), а за сутки.

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В распоряжении гостей президентский люкс, где разместится до 6 человек. Удивитесь, там отсутствует дизайн "дорого-богато", как в самой дорогой гостинице Киева InterContinental.

Дизайн просторных комнат "скромный". Он не ассоциируется с интерьером бывшей резиденции "Межгорье" Виктора Януковича. Найдете три спальни, гостиную с камином, комнату для переговоров, мини-кухню и гидромассажную ванную.

Особенность люкса – это собственная сауна и балкон с террасой, чтобы наслаждаться видами Карпат.

Мы ожидали увидеть современный дизайн последних трендов с роскошными диванами и мраморной плиткой. Интерьер напоминает обычный люкс, предлагаемый в отеле. Но он стоит на 50 тыс. гривен меньше. Сами посмотрите!

Ожидания не оправдались, потому что самый дорогой номер оказался скромным. На Мальдивах, заплатив 80 тыс. гривен в сутки, вы бы жили в эксклюзивной вилле на воде. А еще с собственным бассейном. Как вам такое? Бассейн в премиальном отеле Буковеля тоже есть, но он общий для всех отдыхающих.

Есть ли "плюшки" для жителей президентского люкса?

Среди бонусов для туристов, заплативших сумасшедшую сумму за президентский люкс, – бесплатные завтраки в ресторане при отеле Montblanc. На этом "плюшки" заканчиваются.

За ужин и обед нужно платить самостоятельно. Если пойдете на обед в ресторан, то забудьте об экономии. Потому что за сырники с изюмом отдадите 200 гривен, салат "Грецкий" 230 гривен, а буйябес с морепродуктами – 480 гривен.

Дополнительно гости пользуются бесплатной парковкой, спортзалом, сауной и бассейном (как остальные жители). Если вы ожидали увидеть в списке безлимитное шампанское Moët & Chandon или лобстеры, то их не будет.

Есть более дешевые номера?

Если вы не готовы платить 80 тыс. гривен в сутки, то бронируйте дешевые номера. Цена бюджетного предложения на Booking для двоих с учетом завтрака – 10 тыс. гривен. Туристы, желающие поселиться в спа-люкс с террасой, отдают 15 тыс. гривен. За семейный номер для четырех человек с завтраками нужно заплатить 18 тысяч гривен.

Увиденные цены на номера мотивируют покинуть страну, чтобы отдохнуть на берегу моря. Купить тур для двоих за границу – дешевле, чем отдохнуть день в самой дорогой гостинице Буковеля. Например, за недельный отдых для двоих в Дубае в 3* отеле заплатите 20 тыс. гривен.

Какие впечатления у туристов после проживания?

Мы прочитали комментарии гостей отеля в Google Maps, Booking и TripAdvisor. Большинство из них положительные: туристы довольны уютной атмосферой и релакс-услугами.

Но были отзывы, которые возмутили. Люди платят сумасшедшие средства, а их заселяют в грязный номер, готовят безвкусную еду, а еще туристы рискуют собственным здоровьем во время пребывания в отеле.

Посетительница Настя Нагорняк призналась, что отель на практике не оправдал своих 5 звезд.

Один из самых дорогих отелей Буковеля, но цена не соответствует качеству. Кухня не развита и не расширена, однако цена слишком высока. Заселение очень долго проходит. Повторюсь, разочарована в качестве отеля, ждала совсем другого. Несмотря на это, спасибо то, что позволяете с животными жить, – написала она.

Туристка Ирина Лазарева назвала самую дорогую гостиницу Буковеля "неплохой". Номер ей достался ужасный. К счастью, спа, завтраки и расположение она оценила.

Неплохая гостиница. Хорошие завтраки. В ресторанах кухня не очень. В номерах все потрепано, грязно, на люстре над ванной пыль висит!!! Персонал вежливый. Кататься удобно подъемник у входа. Вниз спуститесь только на такси! Прекрасный СПА, – написала она.

Посетитель Александр признался о несоблюдении карантинных норм в ресторане отеля . Туристы не одевают маски, хотя их бесплатно раздают. Персонал не следит за коронавирусными нормами, поэтому гости рискуют здоровьем.

Никто не контролирует ношение масок. На завтраках куча людей перед открытой едой. Подавляющее большинство без масок, хоть их и выдают, – написал он.

Кто из знаменитостей отдыхал в Radisson Blu Resort?

Среди гостей самого дорогого отеля семья певца Виктора Павлика, которая была там в январе 2022-го. После их посещения гости отеля презрительно пьют эспрессо, которое входит в услугу бесплатного завтрака. Все благодаря жене – Екатерине Репяховой.

Она сравнила два аналогичных гостиничных эспрессо: одно за 80 гривен, а другое – бесплатное с завтрака. Словом, платный напиток ей приготовили по вкуснее.

За 80 гривен намного вкуснее, – написала она в сторис в Instagram.

/ Фото: скриншот

Мы позвонили на рецепцию, чтобы спросить, какое все же эспрессо вкуснее. Нам ответили, что на ресторан гости не жалуются и для них такой отзыв – в диковинку. Администратор идеализировала качество питания при отеле, несмотря на отрицательные отзывы посетители, которыми делились выше.

Репяхова также рассказала о впечатлениях от отеля: из преимуществ – близкое размещение горки для лыж, а из недостатков – негде гулять с коляской и в центр не попадешь, только в обход. Словом, она мечтала об отдых в дорогой гостинице, но он оказался неидеальным.

Владимир Зеленский – это следующий гость, которого видели в отеле в январе. Президент приехал на праздники в Буковель. По соседству с ним жил Коломойский. Интересно, кому-то из них все же достался президентский люкс, который один в отеле?!

Стоит ли платить 80 тыс. гривен в сутки в президентском номере?

Отдых в президентском люксе отеля Radisson Blu Resort – это роскошь. Чего только стоит цена! Но ожидания могут не оправдаться, если вы визуализировали его с дизайнерским ремонтом, безлимитным шампанским и деликатесами. В целом стоимость люкса самая высокая из всех номеров из-за самой большой площади.

Активным туристам, которые весь день катаются на лыжах, нет смысла платить 80 тыс. гривен в сутки. Большую часть отдыха они проведут вне гостиницы.

Если вы планируете ленивый релакс, то премиальный номер для вас. Но снимайте розовые очки и не ждите сказки за 80 тысяч гривен. За нее придется доплатить

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