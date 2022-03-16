Как выгуливать собак в комендантское время – советы, которые помогут избежать проблем

Питомцу не объяснишь, что такое комендантское время, он нуждается в регулярных прогулках. Вот несколько советов для собачников

Как выгуливать собак в комендантское время / Фото: pixabay.com

Двадцать первый день вторжения России в Украину. В Киеве и Киевской области действует усиленное комендантское время в течение полутора суток – с 15 марта с 20:00 по 17 марта до 7:00. Но что делать людям, у которых есть собаки, нуждающиеся в выгуле? Рассказываем.

Комендантский час – дело серьезное. В это время всем жителям настоятельно рекомендуют оставаться дома или в укрытии. Но людям с собаками нужно минимум 2 раза в день выводить их на прогулки, поэтому делимся советами, как это делать безопасно.

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Во-первых, киевлянам рекомендуют максимально сократить количество выгулов и длительность прогулок, а также выгуливать собак рядом с домом, не отходя слишком далеко. Если увидели вооруженного человека, самое важное правило – не бежать и не делать резких движений. Нужно предъявить паспорт или ID-карту, а также объяснить, по какой причине вы вышли на улицу.

Также перед выгулом можно позвонить охраннику ЖК или вахтеру и сообщить, что вы спускаетесь выгуливать собаку.

В нашей теробороне очень много понимающих людей, у многих из них тоже есть собаки. Если вы будете следовать простым правилам безопасности, после проверки документов у вас не должно возникнуть проблем.

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