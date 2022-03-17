Ми рятуємо навіть тварин, вони кидають навіть своїх: чуттєві фото евакуації людей та їх вихованців

На цих знімках ми бачимо українців з великої літери, які не залишили своїх беззахисних улюбленців напризволяще

Душевні фото евакуації людей та їх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Двадцять другий день вторгнення Росії в Україну, яке завдало надто багато горя та втрат, які ми ніколи не вибачимо окупантам. На щастя, багатьом людям вдається евакуюватися з гарячих точок, забираючи із собою лише найважливіше — і це не матеріальні цінності, а беззахисні тварини. Неможливо дивитися на ці фотографії без сліз відчаю та одночасно подяки за людяність!

Тільки вдумайтеся в те, що ви бачите на цих знімках: люди не знають, що з ними буде навіть за годину, однак, падаючи від втоми, змучені та виснажені, несуть на руках тих, кому ще страшніше, тих, кому неможливо пояснити, що і чому це відбувається, тих, на кого точно чекає загибель без їхньої допомоги. Наша сильна нація так влаштована — допомагати тим, хто слабший, навіть ризикуючи собою. І так буде завжди, а отже, нас не перемогти!

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Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

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Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

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Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Орки, які кидають серед поля бою своїх поранених солдатів, ніколи не зрозуміють наш народ. Зазомбовані росіяни, що волають в ейфорії від літери Z, коли весь світ кричить, що вони вбивці — не заслуговують на прощення і будуть проклятими ізгоями до кінця своїх днів!

Нагадаємо, як відправити бездомних тварин за кордон. Волонтери радять, якщо бачите кинутих тварин на вулиці, то не залишайте їх.

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