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Ми рятуємо навіть тварин, вони кидають навіть своїх: чуттєві фото евакуації людей та їх вихованців

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МаленькийСереднійВеликий
17 березня, 14:56
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На цих знімках ми бачимо українців з великої літери, які не залишили своїх беззахисних улюбленців напризволяще
Душевні фото евакуації людей та їх вихованців
Душевні фото евакуації людей та їх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Двадцять другий день вторгнення Росії в Україну, яке завдало надто багато горя та втрат, які ми ніколи не вибачимо окупантам. На щастя, багатьом людям вдається евакуюватися з гарячих точок, забираючи із собою лише найважливіше — і це не матеріальні цінності, а беззахисні тварини. Неможливо дивитися на ці фотографії без сліз відчаю та одночасно подяки за людяність!

Тільки вдумайтеся в те, що ви бачите на цих знімках: люди не знають, що з ними буде навіть за годину, однак, падаючи від втоми, змучені та виснажені, несуть на руках тих, кому ще страшніше, тих, кому неможливо пояснити, що і чому це відбувається, тих, на кого точно чекає загибель без їхньої допомоги. Наша сильна нація так влаштована — допомагати тим, хто слабший, навіть ризикуючи собою. І так буде завжди, а отже, нас не перемогти!

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Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

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Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Реклама

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців
Зворушливі фото евакуації людей та їхніх вихованців / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Орки, які кидають серед поля бою своїх поранених солдатів, ніколи не зрозуміють наш народ. Зазомбовані росіяни, що волають в ейфорії від літери Z, коли весь світ кричить, що вони вбивці — не заслуговують на прощення і будуть проклятими ізгоями до кінця своїх днів!

Нагадаємо, як відправити бездомних тварин за кордон. Волонтери радять, якщо бачите кинутих тварин на вулиці, то не залишайте їх.

Також читайте, як вигулювати собак у комендантський час – поради, які допоможуть уникнути проблем.

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