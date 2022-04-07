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Мне стыдно за Тищенко: в ресторане "Велюр" захейтили бесплатные обеды

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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7 апреля, 14:41
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Команда "Велюра" в Instagram удаляет негативные комментарии украинцев об обедах. Люди пишут, что бесплатная еда лучше у Клопотенко и Борисова
Мне стыдно за Тищенко: в ресторане "Велюр" захейтили бесплатные обеды
Мне стыдно за Тищенко: в ресторане "Велюр" захейтили бесплатные обеды / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские рестораторы готовят бесплатные обеды нуждающимся во время войны. Ресторан " Велюр" нардепа Николая Тищенко один из них. Мы рассказывали о бесплатных обедах премиального заведения для пенсионеров, которые готовит его жена Алла Барановская с командой. За несколько дней еду "Велюра" захейтили на странице заведения в Instagram.

Напомним, как выглядел один из первых бесплатных обедов для пенсионеров в "Велюре". Скромная порция каши с маленькими сосисками и огурцом.

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В комментариях под фото в Instagram "Велюра" украинцы негативно отреагировали на еду. Ожидали большего от ресторана, где политики на ланч заказывали лобстеры, фуа-гру и блюда с трюфелем за тысячи гривен.

В ресторане "Велюр" захейтили бесплатные обеды
В ресторане "Велюр" захейтили бесплатные обеды / Фото: скриншот

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Сори, но очень бедные обеды, особенно для Велюра, – пишут в комментариях.

Украинка Светлана Соколова, которая училась у Тищенко, в комментариях призналась, что ей стыдно за нардепа и "позорные " порции . Намекнула, что инициатива "Велюра" – это показуха, а не поступок от души.

Я училась у Тищенко, а сейчас мне стыдно за него и за те позорные обеды, чтобы считалось, что помогают. С душой совсем другое готовят, – написала Светлана Соколова в комментариях.

В ресторане "Велюр" захейтили бесплатные обеды
В ресторане "Велюр" захейтили бесплатные обеды / Фото: скриншот

А еще порекомендовала взять пример с шефов Евгения Клопотенко и Дмитрия Борисова, которые также кормят бесплатно.

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Возьмите пример с Димы Борисова, Клопотенко! А то тех 2 кусочка это насмешка , – написала Светлана Соколова в комментариях.

Порции также назвали "жлобскими", сравнивая их с едой для "дворняг"

Что за жлобская порция? Разве взрослый человек будет сытный? Не позорьтесь! В детском саду и то обширнее меню! И выглядит без аппетитно ваша подача! Такое ощущение, что дворняге насыпали. Отвратительно от А до Я, – пишут в комментариях.

В ресторане "Велюр" захейтили бесплатные обеды
В ресторане "Велюр" захейтили бесплатные обеды / Фото: скриншот

Все комментарии на странице "Велюра" не увидели – их команда удалила. Об этом написал один из подписчиков, отметив, что порции стали приличнее, ведь команда отреагировала на негативные комментарии.

Комменты классно удалять?)) ну радует, что вы хоть после этих комментов начали еду более или менее приличную готовить, – пишут в комментариях.

В ресторане "Велюр" захейтили бесплатные обеды
В ресторане "Велюр" захейтили бесплатные обеды / Фото: скриншот

Инициатива "Велюра" – это плюс во время войны для пенсионеров, нуждающихся в какой-либо пище. Понимаем реакцию украинцев, ожидавших от пафосного ресторана со скандальной историей большего. На самом деле в более бюджетном заведении Дмитрия Борисова бесплатные обеды выглядят аппетитнее и сытнее.

/ Фото: скриншот

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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