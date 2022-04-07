Команда "Велюру" в Instagram видаляє негативні коментарі українців про обіди. Люди пишуть, що безоплатна їжа краща в Клопотенко та Борисова

Мені соромно за Тищенка: у ресторані “Велюр” захейтили безоплатні обіди / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські ресторатори готують безоплатні обіди нужденним під час війни. Ресторан "Велюр" нардепа Миколи Тищенка один з них. Ми розповідали про безоплатні обіди преміального закладу для пенсіонерів, які готує його дружина Алла Барановська з командою. Через декілька днів їжу "Велюру" захейтили на сторінці закладу в Instagram.

Нагадаємо, як виглядав один з перших безоплатних обідів для пенсіонерів у "Велюрі". Скромна порція каші з маленькими сосисками та огірком.

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В коментарях під фото в Instagram "Велюру" українці негативно відреагували на їжу. Очікували більшого від ресторану, де політики на ланч замовляли лобстерів, фуагру та страви з трюфелем за тисячі гривень.

У ресторані "Велюр" захейтили безоплатні обіди / Фото: скріншот

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Сорі, але дуже бідні обіди, особливо для Велюра, – пишуть в коментарях.

Українка Світлана Соколова, яка навчалася в Тищенка, в коментарях зізналася, що їй соромно за нардепа та "позорні" порції. Натякнула, що ініціатива "Велюуі" – це показуха, а не вчинок від душі.

Я вчилася у Тищенка, а зараз мені соромно за нього і за ті позорні обіди, аби рахувалося, що допомагають. З душою зовсім інше готують, – написала Світлана Соколова в коментарях.

У ресторані "Велюр" захейтили безоплатні обіди / Фото: скріншот

А ще порекомендувала взяти приклад з шефів Євгена Клопотенко та Дмитра Борисова, які також годують безоплатно.

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Візьміть приклад з Діми Борисова, Клопотенка! Ато тих 2 кусочка це насмішка, – написала Світлана Соколова в коментарях.

Порції також назвали "жлобськими", порівнюючи їх з їжею для "дворняг".

Що за жлобська порція? Хіба доросла людина буде сита? Не позорьтеся! В дитячому садку і то різноманітніше меню! І виглядає неапетитно ваша подача! Таке відчуття, що дворнязі насипали. Огидно від А до Я, – пишуть в коментарях.

У ресторані "Велюр" захейтили безоплатні обіди / Фото: скріншот

Всіх коментарів на сторінці "Велюру" не побачили – їх команда видалила. Про це написав один з підписників, зауваживши, що порції стали пристойніші, бо команда відреагувала не негативні коментарі.

Коменти класно видаляти?)) ну тішить, що ви хоч після цих коментарів почали їду більш-менш пристойнішу готувати, – пишуть в коментарях.

У ресторані "Велюр" захейтили безоплатні обіди / Фото: скріншот

Ініціатива "Велюру" – це плюс під час війни для пенсіонерів, потребуючих хоча б якоїсь їжі. Розуміємо реакцію українців, які від пафосного ресторану зі скандальною історією очікували більшого. І справді, в бюджетнішому закладі Дмитра Борисова безоплатні обіди виглядають апетитніші та ситніші.

/ Фото: скріншот

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