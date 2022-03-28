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Где пообедать в Киеве – список 300 заведений, работающих в военное положение

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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28 марта, 15:24
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Достаточно загрузить одно приложение, чтобы увидеть список заведений и их расположение
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Киев ежедневно учится по-новому жить во время военного положения в Украине. Киевляне и гости города не представляют уютных улочек столицы без аутентичных кафе. И, наконец, на втором месяце войны более 300 заведений возобновили свою работу, пишет КГГА.

Среди открытых заведений – кафе "ЗигЗаг" на ул. Рейтарская, 13, "Дилетант" на ул. Юрковская, 57/17, кофейня Milk Bar на ул. Шота Руставели,16 и другие.

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Загрузите приложение "Киев Цифровой" или откройте карту работающего бизнеса, чтобы найти информацию о заведениях, возобновивших работу.

В КГГА отмечают, что по состоянию на 26 марта было открыто более 650 продуктовых магазинов, 360 станций техобслуживания авто, 185 парикмахерских, около 50 автомагазинов, 8 ярмарок и 33 столичных рынка и другие учреждения и организации.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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