Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Наши в Нью-Йорке

Главные цвета весны-2022

Готовим с Джейми Оливером

Плейлист для бега

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Аризона по-украински и не только: куда отправиться в путешествие на авто

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
13 сентября, 19:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не успели отдохнуть летом? Запланируйте однодневный трип в сентябре и насладитесь последними теплыми днями. Мы расскажем о 4 местах, которые рекомендуем посетить осенью. Среди них карьеры, каньоны и популярные видовые Instagram -локации
Аризона по-украински и не только: куда отправиться в путешествие на авто
Аризона по-украински и не только: куда отправиться в путешествие на авто

Читайте также, как запланировать отдых в Яремче и почему туда едут со всей Украины.

Начнем с Санжейки в Одесской области

Санжейку выбирают путешественники, которые не любят одесский шум 24/7 и готовы отдыхать без инфраструктуры. В инстаграмное село приезжают, чтобы насладиться природой и спокойствием местности, ведь туристов там нет.

Реклама

Санжейку выбирают путешественники, которые не любят одесский шум 24/7
Санжейку выбирают путешественники, которые не любят одесский шум 24/7 / Фото: Instagram: lana_musienko

Одни путешественники бронируют там отели, прайс которых на Booking стартует от 750 гривен в сутки, другие – живут в собственных палатках на берегу моря. Развлечения тоже отсутствуют: единственное веселье для туристов – это фотосессии на фоне дикого пляжа, который привлекает фотографов со всей Украины и пикники.

Расстояние от Киева: 502 км – ориентировочное время в дороге 6 часов.

Если не любите море, то посетите Буцкий каньон в Черкасской области

Реклама

Буцкий каньон находится в селе городского типа Буки. Его называют чудом Украины, а также идеальным местом для экстремалов. Ведь кроме скалолазания там, устраивают заплывы на байдарках по реке Горный Тикич.

Большинство путешественников устраивают пикники и наслаждаются видом на каньон, которому около 2 млрд лет. Приезжайте туда хотя бы на день: ночуйте в палатках, или бронируйте отель, прайс которого на Booking стартует от 750 гривен.

Букский каньон понравится экстремалам и любителям эстетических мест
Букский каньон понравится экстремалам и любителям эстетических мест / Фото: instagram.com/ukrworld

Реклама

Расстояние от Киева: 183 км – ориентировочное время в дороге 3 часа.

Если не любите тратить много времени на дорогу, то езжайте на Коростышевский карьер в Житомирской области

На Коростышевский карьер приезжают, чтобы воссоединиться с природой и отвлечься от шума мегаполиса. Для любителей нырять здесь идеальная глубина – ориентировочно 20 метров, а высота скал карьеру более 10 метров. Любители кемпингов оценят территорию тамошнего леса, ведь найдется место, чтобы обустроить палатку и разжечь костер.

Если вы за удобства, то бронируйте отель в Коростышеве: цена на Booking стартует от 375 гривен.

На Коростышевский карьер приезжают, чтобы воссоединиться с природой
На Коростышевский карьер приезжают, чтобы воссоединиться с природой / Фото: Wikipedia

Расстояние от Киева: 106 км – ориентировочное время в дороге 2 часа.

За американскими видами езжайте в Николаевскую область в Актовский каньон

Актовский каньон входит в состав Национального природного парка "Бугский Гард", но чаще его сравнивают с Аризоной, чем с Украиной. Почему? Потому что его ландшафты напоминают Гранд-Каньон. Но украинский аналог меньше габаритами: глубина более 40 метров, а площадь каньона более 250 гектаров.

Актовский каньон сравнивают с Гранд-Каньоном в США
Актовский каньон сравнивают с Гранд-Каньоном в США / Фото: ozi.pp.ua

Но, поверьте, он не менее эстетичный! Кроме фотосессий, туристы здесь практикуют скалолазание, велопрогулки, а также обустраивают палаточные городки и остаются в "миниатюрной" Аризоне хотя бы на два дня. Почему бы и вам не попробовать?

Расстояние от Киева: 400 км – минимальное время в дороге 5 часов 30 мин.

Включайте видео и узнавайте откровения о неудачных отпусках звезд

Недавно мы рассказали, какая вы вечеринка по знаку зодиака.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Обновить гардероб на осень
Как это лучше сделать?
Лайфхак дня
Как хранить печенье
Хакнуть
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 главных концертов сентября
Меган Фокс в «голом» платье Mugler на MTV VMA
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
13 - 19 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Сколько стоит поездка в Лондон
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять