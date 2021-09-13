Не успели отдохнуть летом? Запланируйте однодневный трип в сентябре и насладитесь последними теплыми днями. Мы расскажем о 4 местах, которые рекомендуем посетить осенью. Среди них карьеры, каньоны и популярные видовые Instagram -локации

Аризона по-украински и не только: куда отправиться в путешествие на авто

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Начнем с Санжейки в Одесской области

Санжейку выбирают путешественники, которые не любят одесский шум 24/7 и готовы отдыхать без инфраструктуры. В инстаграмное село приезжают, чтобы насладиться природой и спокойствием местности, ведь туристов там нет.

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Санжейку выбирают путешественники, которые не любят одесский шум 24/7 / Фото: Instagram: lana_musienko

Одни путешественники бронируют там отели, прайс которых на Booking стартует от 750 гривен в сутки, другие – живут в собственных палатках на берегу моря. Развлечения тоже отсутствуют: единственное веселье для туристов – это фотосессии на фоне дикого пляжа, который привлекает фотографов со всей Украины и пикники.

Расстояние от Киева: 502 км – ориентировочное время в дороге 6 часов.

Если не любите море, то посетите Буцкий каньон в Черкасской области

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Буцкий каньон находится в селе городского типа Буки. Его называют чудом Украины, а также идеальным местом для экстремалов. Ведь кроме скалолазания там, устраивают заплывы на байдарках по реке Горный Тикич.

Большинство путешественников устраивают пикники и наслаждаются видом на каньон, которому около 2 млрд лет. Приезжайте туда хотя бы на день: ночуйте в палатках, или бронируйте отель, прайс которого на Booking стартует от 750 гривен.

Букский каньон понравится экстремалам и любителям эстетических мест / Фото: instagram.com/ukrworld

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Расстояние от Киева: 183 км – ориентировочное время в дороге 3 часа.

Если не любите тратить много времени на дорогу, то езжайте на Коростышевский карьер в Житомирской области

На Коростышевский карьер приезжают, чтобы воссоединиться с природой и отвлечься от шума мегаполиса. Для любителей нырять здесь идеальная глубина – ориентировочно 20 метров, а высота скал карьеру более 10 метров. Любители кемпингов оценят территорию тамошнего леса, ведь найдется место, чтобы обустроить палатку и разжечь костер.

Если вы за удобства, то бронируйте отель в Коростышеве: цена на Booking стартует от 375 гривен.

На Коростышевский карьер приезжают, чтобы воссоединиться с природой / Фото: Wikipedia

Расстояние от Киева: 106 км – ориентировочное время в дороге 2 часа.

За американскими видами езжайте в Николаевскую область в Актовский каньон

Актовский каньон входит в состав Национального природного парка "Бугский Гард", но чаще его сравнивают с Аризоной, чем с Украиной. Почему? Потому что его ландшафты напоминают Гранд-Каньон. Но украинский аналог меньше габаритами: глубина более 40 метров, а площадь каньона более 250 гектаров.

Актовский каньон сравнивают с Гранд-Каньоном в США / Фото: ozi.pp.ua

Но, поверьте, он не менее эстетичный! Кроме фотосессий, туристы здесь практикуют скалолазание, велопрогулки, а также обустраивают палаточные городки и остаются в "миниатюрной" Аризоне хотя бы на два дня. Почему бы и вам не попробовать?

Расстояние от Киева: 400 км – минимальное время в дороге 5 часов 30 мин.

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