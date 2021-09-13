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Аризона по-українськи і не тільки: куди відправитися в подорож на авто

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
13 вересня, 19:04
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Не встигли відпочити влітку? Заплануйте одноденний тріп у вересні та насолодіться останніми теплими днями. Ми розповімо про 4 місця, які рекомендуємо відвідати восени. Серед них кар'єри, каньйони та популярні видові Instagram -локації
Аризона по-українськи і не тільки: куди відправитися в подорож на авто
Аризона по-українськи і не тільки: куди відправитися в подорож на авто

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Розпочнемо з Санжійки на Одещині

Санжійку обирають мандрівники, які не люблять одеський шум 24/7 та готові відпочивати без інфраструктури. В інстаграмне село приїжджають, щоб насолодитися природою та спокоєм місцевості, бо туристів там немає.

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Санжійку обирають мандрівники, які не люблять одеський шум 24/7
Санжійку обирають мандрівники, які не люблять одеський шум 24/7 / Фото: Instagram: lana_musienko

Одні мандрівники бронюють там готелі, прайс яких на Booking стартує від 750 гривень за добу, інші – живуть у власних наметах на березі моря. Розваги теж відсутні, тож єдині веселощі для туристів – це фотосесії на фоні дикого пляжу, який приваблює фотографів з усієї України та пікніки.

Відстань від Києва: 502 км – орієнтовний час в дорозі 6 годин.

Якщо не любите море, то відвідайте Буцький каньйон в Черкаській області

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Буцький каньйон розташований в селі міського типу Буки. Його називають чудом України, а також ідеальним місцем для екстремалів, бо окрім скелелазіння там влаштовують запливи на байдарках річкою Гірський Тікич.

Більшість мандрівників влаштовують пікнік та насолоджуються виглядом каньйону, якому близько 2 млрд років. Приїжджайте туди хоча б на день: ночуйте в наметах, або бронюйте готель, прайс якого на Booking стартує від 750 гривень.

Буцький каньйон сподобається екстремалам та поціновувачам естетичних місць
Буцький каньйон сподобається екстремалам та поціновувачам естетичних місць / Фото: instagram.com/ukrworld

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Відстань від Києва: 183 км – орієнтовний час в дорозі 3 години.

Якщо не любите витрачати багато часу на дорогу, то їдьте на Коростишівський кар'єр в Житомирській області

На Коростишівський кар'єр приїжджають, щоб возз’єднатися з природою та абстрагуватися від шуму мегаполісу. Для любителів пірнати тут ідеальна глибина – орієнтовно 20 метрів, а висота скель кар'єру понад 10 метрів. Поціновувачі кемпінгів оцінять територію тамтешнього лісу, бо знайдеться місце, щоб облаштувати намет та розпалити багаття.

Якщо ви за зручності, то бронюйте готель в Коростишеві: ціна на Booking стартує від 375 гривень.

На Коростишівський кар'єр приїжджають, щоб возз’єднатися з природою
На Коростишівський кар'єр приїжджають, щоб возз’єднатися з природою / Фото: Wikipedia

Відстань від Києва: 106 км – орієнтовний час в дорозі 2 години.

За американськими краєвидами їдьте на Миколаївщину в Актівський каньйон

Актівський каньйон входить до складу Національного природного парку "Бузький Гард", але частіше його порівнюють з Аризоною, ніж з Україною. Чому? Бо його ландшафти нагадують Гранд-Каньйон. Але український аналог менший за габаритами: глибина понад 40 метрів, а площа каньйону понад 250 гектарів.

Актівський каньйон порівнюють з Гранд-Каньйон в США
Актівський каньйон порівнюють з Гранд-Каньйон в США / Фото: ozi.pp.ua

Але, повірте, він не менш естетичний! Окрім фотосесій туристи тут практикують скелелазіння, велопрогулянки, а також облаштовують наметнові містечка та залишаються в "мініатюрній" Аризоні хоча б на два дні. Чому б і вам не спробувати?

Відстань від Києва: 400 км – мінімальний час в дорозі 5 годин 30 хв.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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