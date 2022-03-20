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Кто может получить 6500 грн от государства во время войны

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20 марта, 11:56
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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины дал четкие разъяснения, кто сможет рассчитывать на единоразовую помощь от государства. Прочитайте внимательно
Кто из украинцев может рассчитывать на выплату 6500 грн помощи от государства
Кто из украинцев может рассчитывать на выплату 6500 грн помощи от государства / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны остро встал вопрос денег. Многие украинцы лишились работы, домов и были вынуждены искать убежища в других регионах и странах. Чтобы хоть как-то поддержать наших сограждан в это тяжелое время, власти запустили программу социальной помощи, которую можно получить через приложение "Дія".

В социальных сетях распространяется много разной информации, по которой может сложиться ложное впечатление, что каждый гражданин Украины может получить 6500 грн от государства.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опубликовал правила получения единовременной выплаты во время войны, а также объяснил, кто может ее получить.

Кто может получить 6500 грн помощи от государства:

  • наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы;
  • ФОП всех групп.

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ! Речь идет только о тех людях, которые платят налоги на территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Киевской областей и г. Киев.

Получить деньги можно только через приложение "Дія", оформив карту єПідтримка. Это можно сделать в таких банках: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

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