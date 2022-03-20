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Хто може отримати 6500 грн від держави під час війни

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МаленькийСереднійВеликий
20 березня, 11:56
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Центр протидії дезінформації при РНБО України надав чіткі роз'яснення, хто зможе розраховувати на одноразову допомогу від держави. Прочитайте уважно
Хто з українців може розраховувати на виплату 6500 грн допомоги від держави
Хто з українців може розраховувати на виплату 6500 грн допомоги від держави / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни гострим постало питання грошей. Багато українців втратили роботу, домівки і були змушені шукати притулку в інших регіонах і країнах. Щоб хоч якось підтримати наших співгромадян у цей тяжкий час, влада запустила програму соціальної допомоги, яку можна отримати через додаток "Дія".

У соціальних мережах поширюється багато різної інформації, за якою може скластися помилкове враження, що кожен громадянин України може отримати 6500 грн від держави.

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Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував правила отримання одноразової виплати під час війни, а також пояснив, хто може її отримати.

Хто може отримати 6500 грн допомоги від держави:

  • наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного страхування та державної служби;
  • ФЛП усіх груп.

ВАЖЛИВА УМОВА! Йдеться лише про тих людей, які сплачують податки на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Київської областей та м. Київ.

Отримати гроші можна тільки через додаток "Дія", оформивши карту єПідтримка. Це можна зробити у таких банках: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

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