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Киев попал в рейтинг ТОП-10 самых инстаграмных городов мира. И "обогнал" популярные направления

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
22 ноября, 17:22
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Столицу Украины в Instagram пользователи упомянули 21,9 млн раз. Киев стал популярнее Флоренции и Будапешта
Киев попал в рейтинг ТОП-10 самых инстаграммных городов мира
Киев попал в рейтинг ТОП-10 самых инстаграммных городов мира / Фото: ukrainestudycentre.com.ua

Пока в ОАЭ строят самые большие аттракционы, чтобы получить признание и заинтересовать путешественников, Киев без новых туристических локаций входит в ТОП. Столица Украины заняла четвертое место в рейтинге самых инстаграмных городов в Instagram. Исследование провела компания Design Bundles.

Design Bundles проанализировала геолокации городов и достопримечательностей, которые чаще всего юзают пользователи в Instagram. На основе анализа сделала рейтинг ТОП-10 самых популярных городов в социальной сети.

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Первую строчку занял Рим с количеством отметок в Instagram 61,2 млн. Киев на четвертом месте с количеством отметок 21,9 млн. Столица Украины популярнее в сети за Флоренцию, Прагу, Будапешт и другие города.

Рейтинг ТОП-10 городов в Instagram от Design Bundles

1. Исторический центр Рима – 61,2 млн отметок.

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2. Рио-де-Жанейро – 45 млн отметок.

3. Венеция – 25,7 млн отметок.

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4. Киев — 21,9 млн отметок.

5. Исторический центр Флоренции – 21,5 млн отметок.

6. Исторический центр Праги – 17,7 млн отметок.

7. Будапешт — 14,6 млн отметок.

8. Бразилиа – 13,2 млн отметок.

9. Исторический центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн отметок.

10. Кито – 9,8 млн отметок.

Недавно мы рассказывали о местах неподалеку Золотых Ворот в Киеве, которые стоит увидеть каждому.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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