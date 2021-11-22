Київ потрапив у рейтинг ТОП-10 найінстаграмніших міст світу. І "обігнав" популярні напрямки

Столицю України в Instagram користувачі згадали 21,9 млн разів. Київ став популярнішим за Флоренцію та Будапешт

Київ потрапив у рейтинг ТОП-10 найінстаграмніших міст світу / Фото: ukrainestudycentre.com.ua

Поки в ОАЕ будують найбільші атракції, щоб отримати визнання та зацікавити мандрівників, Київ без нових туристичних локацій входить в ТОП. Столиця України посіла четверту сходинку в рейтингу найінстаграмніших міст в Instagram. Дослідження провела компанія Design Bundles.

Design Bundles проаналізувала геолокації міст та туристичних пам’яток, які найчастіше юзають користувачі в Instagram. На основі аналізу зробила рейтинг ТОП-10 найпопулярніших міст у соціальній мережі.

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Першу сходинку посів Рим з кількістю позначок в Instagram 61,2 млн. Київ на четвертому місці з кількістю позначок 21,9 млн. Столиця України є популярнішою в мережі за Флоренцію, Прагу, Будапешт та інші міста.

Рейтинг ТОП-10 міст в Instagram від Design Bundles

1. Історичний центр Риму — 61,2 млн позначок.

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2. Ріо-де-Жанейро — 45 млн позначок.

3. Венеція — 25,7 млн позначок.

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4. Київ — 21,9 млн позначок.

5. Історичний центр Флоренції — 21,5 млн позначок.

6. Історичний центр Праги — 17,7 млн позначок.

7. Будапешт — 14,6 млн позначок.

8. Бразиліа — 13,2 млн позначок.

9. Історичний центр Санкт-Петербургу — 11,9 млн позначок.

10. Кіто – 9,8 млн позначок.

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