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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

5 вариантов, как добраться на работу без стресса, если вы не вакцинированы

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
22 октября, 12:09
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С 21 октября действуют новые правила проезда в пассажирском транспорте, который курсирует между областями "желтой", "оранжевой" и "красной" зон. Без паспорта вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста людей отказываются везти. В Киеве возможно аналогичное нововведение. Мы расскажем о 5 вариантах, как передвигаться по столице, если вы не вакцинировались
5 вариантов, как добраться на работу без стресса, если вы не вакцинированы
5 вариантов, как добраться на работу без стресса, если вы не вакцинированы / Фото: Pexels

Читайте предыдущую статью "Сегодня", чтобы ознакомиться с новыми правилами, которые действуют с 21 октября.

Пользуйтесь самокатами

Представьте, вы добираетесь на работу без пробок и не попадаете в толпу, которая окружили вас в транспорте. Ибо вы выбрали самокат, который дают для пользования без паспорта вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста. По крайней мере, пока что. Вы едете с ветерком в офис и наслаждаетесь киевскими видами вокруг. Но в мыслях остается один нерешенный вопрос: вакцинироваться или нет.

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Вы не спешите решать вопрос, ведь самокаты с каждым днем вам все больше нравятся. Но плохая погода в ноябре все же мотивирует записаться на прививку.

Бегайте – вернитесь в спорт

Давно откладывали поход в зал? Вселенная сделала все, чтобы вы вернулись в спорт! Когда аналогичные транспортные нововведения будут актуальны в Киеве, вы можете начинать утро спортивно – бегать на работу. Вы не только сэкономите бюджет, сделаете тело рельефным, но и будете положительно влиять на экологию.

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Передвигайтесь на такси

Если самокаты и спорт – это не ваша "тема", то пользуйтесь такси. Будьте готовы, что друзья будут называть ваш стиль жизни "дорого богато". Но есть минус – это возможные пробки и потраченные средства на поездки. И, конечно, плюсы: вы сможете работать во время езды в офис со смартфона или лаптопа. Улучшите спикерские скилы, потому что большинство таксистов любят поговорить.

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Идите пешком

Этот совет для тех, кто живет недалеко от офиса и знает, что такое "магия утра". Договаривайтесь с коллегами или друзьями о месте для встречи, берите кофе и прогуляйтесь вместе в офис утренним Киевом.

Вспомните о своих детских хобби

Как насчет роликов или велосипеда, которые вы любили в детстве? Выбирайте один из этих вариантов для передвижения и начинайте утро с позитивных эмоций. А еще вы не будете знать, что такое пробки, ведь у вас собственный транспорт.

Недавно мы рассказывали, как провести весело выходные во Львове.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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