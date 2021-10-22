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СЬОГОДНІ Life No Stress

5 варіантів, як добратися на роботу без стресу, якщо ви не вакциновані

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
22 жовтня, 12:09
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З 21 жовтня діють нові правила проїзду в пасажирському транспорті, який курсує між областями "жовтої", "помаранчевої" та "червоної" зон. Без паспорта вакцинації чи негативного результату ПЛР-тесту людей відмовляються везти. В Києві можливе аналогічне нововведення. Ми розкажемо про 5 варіантів, як пересуватися по столиці, якщо ви не вакцинувалися
5 варіантів, як добратися на роботу без стресу, якщо ви не вакциновані
5 варіантів, як добратися на роботу без стресу, якщо ви не вакциновані / Фото: Pexels

Читайте попередню статтю "Сьогодні", щоб ознайомитися з новими правилами, які почали діяти 21 жовтня.

Користуйтеся самокатами

Уявіть, ви добираєтеся на роботу без заторів та не потрапляєте в натовп, які оточили вас в транспорті. Бо ви обрали самокат, який дають для користування без паспорта вакцинації чи негативного результату ПЛР-тесту. Принаймні, поки що. Ви їдете з вітерцем до офісу та насолоджуєтеся київськими краєвидами навколо. Але на думці залишається одне невирішене питання: вакцинуватися чи ні.

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Ви не поспішаєтеся з рішенням, бо самокати з кожним днем вам все більше подобаються. Але можлива погана погода у листопаді все ж мотивує вас записатися на щеплення.

Бігайте – поверніться у спорт

Давно відкладали похід в зал? Всесвіт зробив все, щоб ви повернулися у спорт! Коли аналогічні транспортні нововведення будуть актуальні в Києві, ви можете розпочинати ранок спортивно – бігати на роботу. Це буде не лише економити ваш бюджет, зробить тіло рельєфним, а й позитивно впливатиме на екологію.

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Пересувайтеся на таксі

Якщо самокати та спорт – це не ваша "тема", то користуйтеся таксі. Будьте готові, що друзі називатимуть ваш стиль життя "дорого богато". Але є мінус – це можливі затори та витрачені кошти на поїздки. І, звісно, плюси: ви зможете працювати під час їзди в офіс зі смартфону чи лаптопу. Апгрейдите спікерські скіли, бо більшість таксистів люблять поговорити.

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Ідіть пішки

Ця порада для тих, хто живе неподалік офісу та знає, що таке "магія ранку". Домовляйтеся з колегами чи друзями про місце для зустрічі, беріть каву та прогуляйтеся до офісу ранковим Києвом.

Згадайте про свої дитячі хобі

Як щодо роликів чи велосипеду, які ви любили в дитинстві? Обирайте один із цих варіантів для пересування та розпочинайте ранок з позитивних емоцій. А ще ви не будете знати, що таке затори, бо у вас власний транспорт.

Нещодавно ми розповідали, як провести весело вихідні у Львові.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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